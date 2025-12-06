  • Delo d.o.o.
BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Ne le zdravnika, ki je zlorabljal čakalne vrste, sankcije bodo dolete tudi medicinsko sestro

Zdaj je priznani ortoped že pod lupo policije, zdravstvenega inšpektorata in ZZZS.
Predstojnik kirurškega sektorja Miro Kramer, direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan in Katarina Drenik so ostro obsodili sprevrženo prakso. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Gregor Kavčič, priznani ortoped, zaradi svoje sporne prakse ni več vodja ortopedskega oddelka Bolnišnice Novo mesto. FOTO: Spletna stran Ortopedsko svetovanje Gregor Kavčič

Na ortopediji novomeške bolnišnice bodo nadaljevali začrtano strokovno in profesionalno pot. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tanja Jakše Gazvoda
 6. 12. 2025 | 06:39
Priznani ortoped Gregor Kavčič je v četrtek v Bolnišnici Novo mesto, kjer je bil tudi predstojnik ortopedskega oddelka, dobil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja, ki imajo celo znake kaznivega dejanja. Izredni strokovni nadzor je pokazal sprevrženo prakso, saj je paciente, ki so bili na čakalni listi v novomeški bolnišnici, preusmerjal na zasebno kliniko s koncesijo na Otočcu, kjer je operiral. V postopku izredne odpovedi je tudi glavna medicinska sestra ortopedije.

Ob nadzoru smo bili priča težkim in bolečim zgodbam pacientov.

Zgodba se je začela razpletati, ko se je na vodstvo bolnišnice obrnila ogorčena pacientka z vprašanjem, kaj se dogaja v bolnišnici, saj je dobila klic s ponudbo hitrejše operacije kolka na zasebni kliniki. »Takoj smo naredili hitro kontrolo na ortopedskem oddelku, odredili izredni strokovni nadzor in ugotovili sprevrženo prakso, ki jo v bolnišnici ostro obsojamo. Ugotovili smo, da se je v zadnjih 4 mesecih, še posebno intenzivno pa zadnja dva meseca, paciente preusmerilo iz bolnišnične čakalne vrste za ortopedske operacije kolena in kolka v zasebno ordinacijo na Otočcu, kjer jih je operiral predstojnik ortopedskega oddelka bolnišnice, ki je bil glavni organizator tega dejanja,« je na novinarski konferenci dejala Milena Kramar Zupan, direktorica Bolnišnice Novo mesto, ustanove, ki velja za eno najuspešnejših slovenskih bolnišnic, ravno pred dvema mesecema so v uporabo predali negovalno bolnišnico Julija. »Naša dolžnost je, da javnost seznanimo tudi z manj prijetnimi stvarmi, ki jih ne želimo pomesti pod preprogo. Zato takšno početje zdravnika ostro obsojamo in smo tudi ukrepali, takšne nesprejemljive prakse pa mečejo slabo luč na bolnišnico in celotno zdravstvo,« je nadaljevala.

Po besedah Katarine Drenik, pomočnice direktorice za pravne zadeve, je dolžnost vodstva, da zaščiti paciente, ki ostajajo v čakalnih vrstah in so za privatnike nezanimivi. V privatno ambulanto so bili namreč preusmerjeni le 'lažji' bolniki, torej tisti, pri katerih ni pričakovati resnih zapletov in težjega poteka zdravljenja. To početje predstojnika oddelka je šlo na škodo pacientov, predvsem tistih težkih, ki so mesece, nekateri celo več kot leto čakali v bolnišnični čakalni vrsti. »Ob nadzoru smo bili priča težkim in bolečim zgodbam pacientov, ki leta čakajo na operacijo in plačujejo kontrolne preglede pri tem zdravniku,« je opozorila Drenikova. Na Kavčičevi čakalni listi je bilo okoli 1200 pacientov, ob pregledovanju seznamov jih je bilo okoli 400 na obeh seznamih, s čimer je zdravnik umetno ustvarjal dolge čakalne vrste v bolnišnici. Bolnišnica je z zadevo seznanila tudi zdravstveni inšpektorat, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), policijo in zdravstveno ministrstvo.

150 jih je v zadnjih štirih mesecih preusmeril k sebi.

Po besedah direktorice bolnišnice je bilo v zadnjih štirih mesecih v operacijsko dvorano zasebne zdravstvene klinike Arbor Mea, ki ima prostore v kirurškem centru Avelana na Otočcu, preusmerjenih najmanj 150 pacientov, je pa imel v novomeški bolnišnici prav omenjeni zdravnik najdaljše čakalne dobe, tudi do dveh let, medtem ko imajo drugi občutno krajše. Po besedah Mira Kramerja, predstojnika kirurškega sektorja, ki obsega osem oddelkov, tudi ortopedijo, je Kavčičeva praksa moralno nedopustna, je pa zagotovil, da bo za vse paciente poskrbljeno, saj je obstoječa ekipa na ortopediji sposobna nadaljevati zastavljeno delo na visokem strokovnem nivoju. Imajo 6 specialistov ortopedov in 4 specializante, sicer pa je prav ortopedija dejavnost, na katero so v novomeški bolnišnici zaradi izjemnih rezultatov najbolj ponosni, opravijo celo več operacij kolen in kolkov kot v ljubljanskem kliničnem centru. Kot je povedala Milena Kramar Zupan, so s Kavčičem opravili razgovor, a je rekel, da gre za njegove paciente in njegovo čakalno vrsto. 

ortopedNovo mestogregor kavčiččakalne vrstezlorabaZZZSpacienti
