Ne marata se ravno, a ti podatki kažejo, da sta Janša in Golob zelo blizu

Po anketi, ki jo je za portal Siol izvedel Valicon, bi v primeru vnovičnih volitev v DZ Gibanju Svoboda svoj glas namenilo 22,9 odstotka vprašanih, 22,6 odstotka pa stranki SDS. Med opredeljenimi udeleženci volitev pa bi 28 odstotka vprašanih volilo SDS, 25,8 odstotka pa Gibanje Svobodo.

V DZ bi se uvrstilo osem strank

Gibanju Svoboda (22,9 odstotka) in SDS (22,6 odstotka) sledijo skupna lista NSi, SLS in Fokus z osmimi odstotki ter SD s sedmimi odstotki. Stranka Resnica bi dobila 6,8 odstotka glasov, skupna lista strank Levica in Vesna 5,5 odstotka, Demokrati Anžeta Logarja pa 4,2 odstotka. V DZ bi se uvrstilo osem strank, poleg omenjenih bi parlamentarni prag s 4,3 odstotka glasov tokrat prebila tudi Piratska stranka Slovenije.

Nekoliko drugačen vrstni red pa je na lestvici opredeljenih udeležencev volitev. Pri tem so upoštevani odgovori anketirancev, ki na vprašanje »Kakšen je vaš odnos do udeležbe na volitvah za poslance državnega zbora?« odgovorijo s »parlamentarnih volitev se udeležujem«.

Valicon je raziskavo opravil med 8. in 12. majem, v raziskavi je sodelovalo 1527 vprašanih. Med temi anketiranimi je bilo opredeljenih volivcev 987.

Glede na ta del ankete bi se v DZ uvrstilo sedem strank, največjo podporo pa bi zabeležila SDS z 28 odstotki. Gibanje Svoboda bi obkrožilo 25,8 odstotka anketiranih. Skupni listi NSi, SLS in Fokus bi vprašani namenili 10,6 odstotka glasov, stranki SD 8,4 odstotka, skupni listi Levice in Vesne pa 7,2 odstotka. Sledita še stranki Resnica s 4,9-odstotno podporo in Demokrati s 4,4-odstotno.

Anketa je pokazala tudi, da bi se več kot polovica (51 odstotkov) vprašanih ponovnih volitev zagotovo udeležila, dodatnih 21,9 odstotka pa je odgovorilo, da bi se jih udeležili po vsej verjetnosti. Na drugi strani 14,6 odstotka vprašanih meni, da se volitev verjetno ne bi udeležili, zagotovo pa jih na volišča ne bi prišlo 12,5 odstotka.