Ne, ne gre za hidžab! Ravnatelj ljubljanske šole razkril, čemu se nekatere učenke odpovedujejo zaradi vere

Na ljubljanski osnovni šoli Livada se vsak dan srečujejo različne kulture, jeziki in vere. Med 415 učenci jih je dobra tretjina muslimanske veroizpovedi, otroci prihajajo iz 32 držav in govorijo kar 18 jezikov. Ravnatelj Goran Popović je v pogovoru za Delo pojasnil, kako na šoli usklajujejo verske posebnosti s pravili, ki veljajo za vse.

Popović, ki šolo vodi že 15 let, poudarja, da pri odločanju o željah staršev uporablja predvsem zdravo pamet in išče rešitve, ki so v korist otrok. Tako so na šoli omogočili prilagojeno prehrano za učence, ki določenih živil zaradi verskih prepričanj ne uživajo. Niso pa ugodili zahtevi nekaterih staršev, da bi deklice in dečki pri pouku sedeli ločeno. Ravnatelj je pojasnil, da bi takšna odločitev lahko odprla vrata novim zahtevam, denimo ločenemu izvajanju športne vzgoje, kar ni skladno z organizacijo pouka in načeli šole.

Ravnatelj Goran Popović želi s svojim zgledom mladim pokazati, kako pomembni so znanje slovenskega jezika, vztrajnost, delo in spoštovanje okolja, v katerem živijo. Spodbuja jih, naj Slovenijo sprejmejo kot svoj novi dom in postanejo odgovorni člani družbe. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

V pogovoru za Delo se je dotaknil tudi učenke tretjega razreda, ki nosi hidžab, torej naglavno ruto, ki zakriva lase in vrat, ne pa obraza. Kot pravi, gre šele za drugi tak primer v njegovih 15 letih ravnateljevanja. »Ko sem ugotovil, da so sošolci deklico sprejeli brez posebnih komentarjev,« je pojasnil in dodal, da tudi zaposleni in starši niso izražali zadržkov. Zato je presodil, da posebno ukrepanje ni potrebno.

Več težav se pojavlja pri plavalnih tečajih. »Pri organizaciji plavalnih tečajev se res srečujemo z izzivom, saj so zaradi verskih prepričanj lahko prikrajšane predvsem učenke. Nekatere se znajdejo pred težko izbiro: upoštevati verska navodila in se na bazenu pojaviti v prilagojenih kopalkah, ob tem pa se soočiti z morebitnimi radovednimi pogledi, ali pa se prilagoditi običajnim pravilom plavalnega tečaja, kar lahko doživljajo kot odmik od pravil svoje verske skupnosti. V takšnih okoliščinah se nekatere deklice v dogovoru s starši odločijo, da se plavalnega tečaja ne bodo udeležile,« je v pogovoru za Delo povedal Popović in opozarja, da so s tem prikrajšane za pomembno življenjsko veščino, povezano tudi z varnostjo v vodi. Pri njegovem reševanju moramo upoštevati otrokovo dobrobit, varnost, pravico do izobraževanja in pomen plavalne pismenosti, hkrati pa iskati izvedljive rešitve v okviru pravil, ki veljajo za vse učence.

Ravnatelj ocenjuje, da se je odnos slovenske družbe do kulturne in verske raznolikosti v zadnjih 15 letih poslabšal. Ob tem poudarja, da spoštovanje drugih kultur ne sme pomeniti odpovedovanja lastni identiteti. Na šoli imajo zato v vseh učilnicah izobešeno slovensko zastavo in zapisano besedilo himne.