Ne samo bencina in dizla, kaže tudi na konkretno pocenitev kurilnega olja

V torek je po izračunih Financ pričakovati pocenitev goriv. Liter bencina se bo pocenil za približno 12 centov in bo stal okoli 1,506 evra, liter dizla za okoli 10 centov in bo stal okoli 1,85 evra, liter kurilnega olja pa prav tako za okoli 10 centov in bo stal približno 1,47 evra. Ocene ne vključujejo morebitnega reza trošarin.

Ocene za gibanje cen goriv v Sloveniji predpostavljajo nespremenjene trošarine in druge dajatve. A tokrat bo za njihovo oblikovanje pomembna morebitna odločitev vlade. Države EU so namreč podprle slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod evropski minimum, o čemer bo Svet EU uradno odločil v ponedeljek. Po pričakovani potrditvi bo Slovenija lahko dodatno znižala trošarine, o čemer pa mora odločiti vlada. Finance morebitnega dodatnega reza trošarin v njihovo osrednjo napoved ne vključujejo.

Preobrat na naftnem trgu

Na naftnem trgu se je v minulem tednu zgodil občuten preobrat. Nafta brent se je spustila pod 100 dolarjev za sod, petkovo trgovanje pa končala pri približno 98,30 dolarja za 159-litrski sod. V ospredju so bila pričakovanja napredka pri pogovorih med ZDA in Iranom ter morebitnega umirjanja vojne na Bližnjem vzhodu. Po vmesnih volitvah v ZDA se je okrepilo tudi pričakovanje, da bo ameriška administracija intenzivneje iskala pot do dogovora. Pomemben del teh pričakovanj je povezan s ponovnim odprtjem Hormuške ožine, ki bi olajšalo dobavo energentov. Evro je bil v večjem delu minulega tedna nekoliko močnejši kot teden prej in se je gibal okoli 1,12 dolarja. To evropskim kupcem nekoliko pomaga pri nakupih v dolarjih, vendar je bil valutni premik precej manj izrazit od pocenitve nafte, dogajanje povzemajo Finance.