Ne samo s pasjimi, v enem delu Slovenije imajo težave tudi s človeškimi iztrebki v naravi

»V zadnjem času smo prejeli več opozoril občanov glede izrazito poslabšane situacije na sprehajalnih poteh ob reki Muri, kjer so se začeli pojavljati tako pasji kot tudi človeški iztrebki. Medtem ko se je problematika pasjih iztrebkov nekoliko umirila, pa so človeški iztrebki postali vse pogostejši in predstavljajo resno težavo tako za varnost kot za kakovost bivanja v našem okolju. Iztrebki se nahajajo na različnih delih poti – ob betonirani poti proti Maximusu, na nasipu ter ob makadamskem delu poti ob Muri. To povzroča veliko nevšečnosti vsem sprehajalcem, lastnikom psov in družinam z otroki, saj je sprehod zaradi tega manj prijeten, manj varen in pogosto tudi nehigienski,« poudarjajo na radgonski občinski upravi.

FOTO: O.B

Sprehajalne poti ob Muri in ne samo slednje so namenjene vsem – za sprehode, rekreacijo in sprostitev v naravi. Zato je pomembno, da jih vsi skupaj ohranjamo čiste in urejene. Prisotnost pasjih in človeških iztrebkov ob sprehajalnih poteh ima zelo konkretne posledice za zdravje ljudi, dobrobit živali in stanje narave. Iztrebki lahko vsebujejo nevarne mikroorganizme, kot so E. coli, salmonela, gliste, trakulje, giardija in drugi paraziti, ki se hitro prenašajo v okolico – bodisi preko tal, vode, rok ali čevljev. Otroci so zaradi igre in pogostega stika s tlemi še posebej izpostavljeni tveganju okužb. Psi lahko ob zaužitju iztrebkov zbolijo za prebavnimi obolenji, paraziti ali nalezljivimi boleznimi, kar lahko pomeni veterinarsko zdravljenje in resne zaplete. Iztrebki pa ne vplivajo samo na zdravje – onesnažujejo tudi tla in podtalnico, saj se patogeni mikroorganizmi izpirajo v zemljo, kar je ob območju Mure še posebej problematično, saj gre za občutljiv naravni habitat. Poleg tega iztrebki privabljajo žuželke in glodavce, kar dodatno poslabšuje higienske razmere in vpliva na ekosistem ob reki. Zaradi vsega naštetega lahko neurejeno stanje vpliva tudi na občutek varnosti, kakovost bivanja ter splošno podobo območja, ki ga redno obiskujejo domačini in turisti.

FOTO: O.B

Zato na občini opozarjajo posameznike, da sprehajalne poti niso stranišča v naravi in občane prosijo, da poskrbijo za čistočo in spoštovanje javnega prostora.»Za lastnike psov ponovno poudarjamo: pasje iztrebke je treba vedno počistiti. Človeški iztrebki na javnih površinah so nesprejemljivi. Le z odgovornim ravnanjem vseh lahko omogočimo, da bo območje ob Muri ostalo prijetno, varno in urejeno za vse obiskovalce. Hvala vsem, ki z odgovornim vedenjem prispevate k čistejši in lepši skupnosti,« še pravijo na radgonski občini, kjer dodajajo: »Naj tvoj kuža pušča sledi v srcih, ne na pločnikih!«