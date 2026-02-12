  • Delo d.o.o.
KOMENTAR ŠEFA EPP

Ne, to ni dejal šef SDS: »Bi bila Janševa vlada boljša za Slovenijo? Moj odgovor je 100 % da« (VIDEO)

Izjave vodje politične skupine Evropske ljudske stranke v času pred volitvami dvigajo veliko prahu, zdaj se je oglasil tudi Robert Golob.
Predsednik SDS Janez Janša, predsednik EPP Manfred Weber in predsednik NSi Jernej Vrtovec. FOTO: Daniel Novakovič/sta
Predsednik SDS Janez Janša, predsednik EPP Manfred Weber in predsednik NSi Jernej Vrtovec. FOTO: Daniel Novakovič/sta
M. U.
 12. 2. 2026 | 13:57
 12. 2. 2026 | 14:21
2:11
A+A-

Izjave vodje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra glede prihajajočih volitvev v Sloveniji, so dvignile veliko prahu.

Golob: Vmešavanje tuje politike v sodstvo je nedopustno

»Mislim, da je nedopustno, da se politika vtika v sodstvo. Še bolj nedopustno je pa, da to počne tuja politika. Res sem presenečen, kako lahko nekdo v imenu pravne države napada sodstvo znotraj nacionalno popolnoma suverene države, kot je Slovenija. Tako da ne vem, česa se bojijo, ampak to bi morali vprašati njih,« je pozive EPP komentiral predsednik vlade Robert Golob poroča MMC RTV Slovenija. 

Tako se Weber glede obtožnega predloga zoper člane NSi sprašuje, zakaj je ta vložen tik pred volitvami. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj preuči zadevo. Dodatno je politična skupina Evropske ljudske stranke  je v pismu evropskega komisarja za vladavino prava Michaela McGratha pozvala, naj Evropska komisija spremlja pregon članov NSi v Sloveniji v zadevi Knovs in preuči, ali bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe.

Pričakovano sta se negativno na te izjave odzvala evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda), ki menita, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje.

»Če me vprašate, ali bi bila Janševa vlada boljša za Slovenijo, potem je moj odgovor 100 % da.«

Kot je dejal predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Weber, bodo volivci v Sloveniji tisti, ki bodo imeli besedo na volitvah. Je pa ocenil, da bi bila desnosredinska vlada pod vodstvom prvaka partnerske SDS Janeza Janše za Slovenijo boljša izbira, kot je sedanja. Precej prepričljiv se mu namreč zdi argument primerjave razvoja Slovenije in Hrvaške.

Te njegove komentarje je seveda z veseljem delil šef SDS Janez Janša.

