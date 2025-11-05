Ne veste, kaj bi z odsluženim hladilnikom? Tukaj vas v zameno zanj čaka darilo

Se vam je ravno pokvaril hladilnik, pa se še pripravljate na to, da ga odpeljete na odpad? Čas ne bi mogel biti boljši. V Ljubljani namreč do konca novembra poteka akcija zbiranja starih hladilno-zamrzovalnih naprav. Vsak, ki prinese odslužen aparat, prejme darilo in sodeluje v nagradnem žrebu za nov hladilnik.

Akcija velja tudi za odslužene zamrzovalnike, klimatske naprave, avtomate za pijače, dispenzerje za hladno vodo ali sokove, razvlažilnike zraka, toplotne črpalke in oljne radiatorje. Pomembno je le, da so naprave celovite, ne razstavljene, le tako jih bo namreč mogoče pravilno reciklirati.

Zbirne točke bodo vzpostavljene po različnih ljubljanskih četrtnih skupnostih. V sredo, 5. novembra, bo med 11. in 17. uro mogoče oddati naprave v Črnučah, in sicer pred OŠ Črnuče na Črnuški cesti 9.

V četrtek, 6. novembra bo med 11. in 17. uro zbirno mesto odprto v četrtni skupnosti Golovec na Pesarski cesti nasproti končne postaje mestnega avtobusa LPP številka 9. V petek, 7. novembra, bo zbirna točka v Jaršah nasproti Ulice Gradnikove brigade 8, nato pa se bo akcija naslednji teden in vse do 28. novembra nadaljevala še v drugih četrtnih skupnostih.