  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V LJUBLJANI

Ne veste, kaj bi z odsluženim hladilnikom? Tukaj vas v zameno zanj čaka darilo

Akcija poteka do konca novembra.
Sodelujete tudi v žrebanju za nov hladilnik (fotografija je simbolična). FOTO: Brizmaker/Getty Images
Sodelujete tudi v žrebanju za nov hladilnik (fotografija je simbolična). FOTO: Brizmaker/Getty Images
B. K. P.
 5. 11. 2025 | 11:37
1:33
A+A-

Se vam je ravno pokvaril hladilnik, pa se še pripravljate na to, da ga odpeljete na odpad? Čas ne bi mogel biti boljši. V Ljubljani namreč do konca novembra poteka akcija zbiranja starih hladilno-zamrzovalnih naprav. Vsak, ki prinese odslužen aparat, prejme darilo in sodeluje v nagradnem žrebu za nov hladilnik.

Akcija velja tudi za odslužene zamrzovalnike, klimatske naprave, avtomate za pijače, dispenzerje za hladno vodo ali sokove, razvlažilnike zraka, toplotne črpalke in oljne radiatorje. Pomembno je le, da so naprave celovite, ne razstavljene, le tako jih bo namreč mogoče pravilno reciklirati.

Zbirne točke bodo vzpostavljene po različnih ljubljanskih četrtnih skupnostih. V sredo, 5. novembra, bo med 11. in 17. uro mogoče oddati naprave v Črnučah, in sicer pred OŠ Črnuče na Črnuški cesti 9.

V četrtek, 6. novembra bo med 11. in 17. uro zbirno mesto odprto v četrtni skupnosti Golovec na Pesarski cesti nasproti končne postaje mestnega avtobusa LPP številka 9. V petek, 7. novembra, bo zbirna točka v Jaršah nasproti Ulice Gradnikove brigade 8, nato pa se bo akcija naslednji teden in vse do 28. novembra nadaljevala še v drugih četrtnih skupnostih.

Več iz teme

hladnilnikklimatska napravazamrzovalnikreciklažazbirno mesto
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
PONOVNO JO JE OBUDILA

Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

Plesala je že v mladosti, najprej balet, potem jazz balet.
5. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 13:00
12:55
Razno
DELOINDOM

Jeseni tega ne počnite na vrtu – večina še vedno dela to napako

Jesensko prekopavanje vrta ni vedno nujno. Odkrijte, kdaj ima smisel in kdaj je bolje pustiti naravi, da opravi svoje.
5. 11. 2025 | 12:55
12:40
Novice  |  Svet
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
5. 11. 2025 | 12:40
12:12
Novice  |  Slovenija
PREKINJAJO AKTIVNOSTI

Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Razmišljajo celo o izstopu iz ESS.
5. 11. 2025 | 12:12
12:08
Šport  |  Tekme
VELIKI TALENT

Mladi slovenski dirkač tekmuje za ekipo slovitega Courtoisa

Veliki cilj Aleksandra Bogunovića je preboj v formulo 1. Obetavni Postojnčan je bil dvakrat prvak v Mehiki.
Miha Šimnovec5. 11. 2025 | 12:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki