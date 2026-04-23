Ne zamudite izjemne razstave Prazgodovinska jelka iz Čadrga

V Slovenskem etnografskem muzeju so pripravili novo razstavo Prazgodovinska jelka iz Čadrga: Z raziskavami do znanja. Odprtje bo danes, 23. aprila, ob 18. uri v Semu na Metelkovi 2 v Ljubljani. Z avtorsko glasbo ga bo obogatila Enja Grabrijan, ki bo nastopila na violini, izdelani iz lesa prazgodovinske jelke iz Čadrga. Razstava, ki bo na ogled do 6. septembra, je nastala v avtorstvu Slovenskega etnografskega muzeja in Oddelka za lesarstvo biotehniške fakultete, predstavlja izjemno zgodbo o naravoslovni najdbi jelovih debel, starih več kot 6000 let, ki so jih 2023. našli v mulju in blatu čadrškega kala v občini Tolmin. Subfosilne jelke iz Čadrga veljajo predvidoma za najstarejšo tovrstno najdbo v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru.

Razstava predstavlja prazgodovinsko jelko iz Čadrga in je plod interdisciplinarnega sodelovanja med Slovenskim etnografskim muzejem (mag. Polona Sketelj, kustodinja za stavbarstvo, notranjo opremo in bivalno kulturo v SEM) in Katedro za tehnologijo lesa Oddelka za lesarstvo biotehniške fakultete (izr. prof. dr. Maks Merela, doc. dr. Angela Balzano in asist. dr. Daša Krapež), najditeljem, skrbnikom lesa, kmetom in glasbenikom Janijem Kutinom ter glasbenikom in izdelovalcem glasbil Samom Kutinom. Razstavo je oblikovala Maja Kocjan.