O STRPNOSTI IN ZMERJANJU

Ne zgodi se pogosto! Janšev poslanec podprl Asto, a zgolj zato, da bi napičil Urško (VIDEO)

Besede ministrice Aste Vrečko na državni slovesnosti na predvečer dneva reformacije je Andrej Poglajen uporabil za obračun s prvo damo DZ.
M. U.
 1. 11. 2025 | 11:15
2:08
V Cankarjevem domu je v četrtek potekala osrednja državna slovesnost na predvečer dneva reformacije. Slavnostna govornica ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila, da je dan reformacije »več kot ponos na začetke tiskane besede« v slovenskem jeziku, reformacija je »prebujala ljudstvo, posejala seme zavesti o družbenih neenakostih in o moči besede«.

Asta Vrečko zaropotala kot le redko: zmotilo jo je poniževanje ministra zaradi spolne usmerjenosti

Je pa dodala tudi: »Spoštovanje zakonov, ki smo jih kot skupnost sprejeli, in soljudi, s katerimi si delimo to državo, je nujno. A nujno je tudi spoštovanje civilizacijskih in komunikacijskih standardov. Čeprav se žal zdi, da se ti dandanes prepogosto nižajo. Nočemo osnovnih šol, ki bi morale najemati varnostnike, da lahko varno izvajajo pouk.

Nočemo nasilja na ulicah slovenskih mest ali vasi. In nočemo parlamenta, v katerem se med seboj od ljudstva izvoljeni predstavniki zmerjajo ali ponižujejo. Zato zahtevajmo spoštljiv dialog, v prvi vrsti od nas samih.«

Janšev poslanec ministra Maljevca napadel, da je »pisal priročnike za lizanje zadnjice«, te organizacije na nogah (VIDEO)

Podprl njene besede, da bi se spravil na prvo damo DZ

In prav na ministričine besede glede poslancev se je obregnil Janšev poslanec Andrej Poglajen.

No, pravzaprav je njeno izvajanje na proslavi podprl, a po svoje. »Zanima me, kdaj se boste usedli s predsednico državnega zbora in od nje zahtevali, da naj takoj preneha s prakso zmerjanja in poniževanja opozicijskih poslancev?« se je vprašal na omrežju X.

Poglajen je ob tem delil posnetek z ene od sej parlamenta, kjer so se ob besedah Urške Klakočar Zupančič, v njegovi poslanski skupini spraševali, ali je normalno, da »v gostilniškem slogu napada opozicijske poslance, se bahaško primerja z njimi, grozi z nekakšnimi bumerangi in v isti sapi zagotavlja, da ne grize«.

Ste videli ‘živalski vrt’ v parlamentu? »Boš mal počasi končal s tem lajanjem ...« (VIDEO)

Asta VrečkoUrška Klakočar Zupančičdan reformacijeandrej poglajen
