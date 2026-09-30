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Ne zgodi se vsak dan: Pirc Musarjeva in Janša za isto mizo, o čem konkretno sta govorila, ostaja skrivnost

Jasno je, da sta imela ob aktualnih domačih temah na mizi tudi več zunanjepolitičnih vprašanj, pri katerih sta v zadnjih tednih javno zastopala različna stališča.
Jasno je, da sta imela ob aktualnih domačih temah na mizi tudi več zunanjepolitičnih vprašanj, pri katerih sta v zadnjih tednih javno zastopala različna stališča.  FOTO: Omrežje X Vlade Rs
Jasno je, da sta imela ob aktualnih domačih temah na mizi tudi več zunanjepolitičnih vprašanj, pri katerih sta v zadnjih tednih javno zastopala različna stališča.  FOTO: Omrežje X Vlade Rs
M. U.
 30. 9. 2026 | 18:13
 30. 9. 2026 | 18:20
2:24
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Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se danes sestala na delovnem sestanku. A uradne informacije o srečanju so skope: razkrili so le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanjepolitičnih vprašanjih.

Podrobnosti pogovora niso razkrili

Srečanje prihaja v času, ko sta predsednica in premier javno izrazila precej različna stališča predvsem do dogajanja v Gazi in odnosa Slovenije do Izraela. Prav danes se je Pirc Musar odzvala tudi na Janševo torkovo izjavo v državnem zboru, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.

Predsednica je ob tem dejala, da zelo težko posluša trditve, da genocida ni ugotovilo še nobeno sodišče. Po njenem je mednarodno pravo jasno in genocid je treba prepoznati ter preprečiti takoj. Janša je dan prej v DZ zagovarjal drugačno stališče. 

Različna pogleda na zunanjo politiko

Napetosti med predsednico republike in premierjem glede zunanje politike niso nove. Že na avgustovskem posvetu slovenske diplomacije sta si izmenjala precej različna sporočila. Pirc Musar je bila kritična do nekaterih potez vlade, med drugim do nasprotovanja kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Opozorila je tudi na vprašanje spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva v zunanji politiki.

Sporočilo kabineta predsednika vlade

V pogovoru sta izmenjala stališča o aktualnih notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih vprašanjih.

Različen pogled sta pokazala tudi pri vprašanju morebitnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Sloveniji. Janša ga je povabil v Slovenijo, Pirc Musar pa je pozneje poudarila, da lahko uradno državniško vabilo pošlje predsednica republike. 

Kaj natančno sta si danes povedala za zaprtimi vrati, tako ostaja neznano. Jasno pa je, da sta imela ob aktualnih domačih temah na mizi tudi več zunanjepolitičnih vprašanj, pri katerih sta v zadnjih tednih javno zastopala različna stališča.

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