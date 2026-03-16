Nedopustno: ravno zdaj, ko imajo največ dela, kmetje ostajajo brez goriva

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da vlada sredi spomladanske sezone ne zagotavlja zadostnih količin kmetijske nafte. Kmetje na terenu po njihovih navedbah še vedno ostajajo brez potrebnega goriva. Največja dobavitelja, podjetji Petrol in Mol, KGZS poziva, naj zagotovita nemoteno dobavo na regijskih bencinskih servisih. KGZS spremlja zaloge goriv in je stalno v stiku z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, pri čemer opozarja, da je treba med prednostne upravičence oskrbe poleg javnih zavodov vključiti tudi kmetijska gospodarstva. »Nemotena izvedba kmetijskih opravil je ključna za stabilno pridelavo hrane,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na terenu se po navedbah KGZS pojavljajo primeri omejene dobave ali bistveno podaljšanih dobavnih rokov za kurilno olje, ki ga številna kmetijska gospodarstva uporabljajo kot pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Težave so še posebej izrazite ob začetku intenzivnih spomladanskih opravil, ko se poraba pogonskega goriva občutno poveča. Kmetje po pojasnilih zbornice v tem obdobju izvajajo pripravo tal za setev, torej za oranje, razvoz in trošenje gnojil, ter pripravo setvenih površin za spomladanske posevke. Potekajo tudi spomladanske setve posameznih poljščin, obdelava tal v vinogradih in sadovnjakih ter številna dela na travnikih. »Vsa ta opravila zahtevajo intenzivno uporabo traktorjev in druge kmetijske mehanizacije, zato je stabilna in pravočasna dobava goriva ključnega pomena za nemoteno izvajanje kmetijske proizvodnje,« poudarjajo na KGZS. Zbornica kmete poziva k solidarnosti in racionalni nabavi kurilnega olja, da bo razpoložljive količine mogoče pravično razdeliti med vse kmetije.