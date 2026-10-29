Negovalka snemala nemočne oskrbovance: Darja R. snemanje priznala, prejela opomin, a zaposlitev obdržala

ŠOKANTNO DOGAJANJE

Osebe z motnjami v duševnem razvoju je v domu tudi nadlegovala.

Enota v Artu pri Studencu v občini Sevnica, ki spada pod okrilje Doma upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca, je namenjena institucionalnemu varstvu in oskrbi odraslih oseb s posebnimi potrebami, med drugim oseb z motnjami v duševnem razvoju in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Prav te najbolj ranljive pa je 42-letna Darja R. izkoriščala za smeh in zabavo. Ponižujoče posnetke, ki naj bi jih snemala skozi daljše časovno obdobje, je nato pošiljala drugim. Na veselicah in ob drugih priložnostih naj bi jih nedavno celo predvajala ter oponašala in se norčevala iz oskrbovancev, trdita ...