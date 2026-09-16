Nekateri v Sloveniji ogorčeni! Vodil pogreb vojnega zločinca Mladića, nato ga je sprejel Janša

Predsednik vlade Janez Janša se je v Ljubljani minuli teden s patriarhom Srbske pravoslavne cerkve Porfirijem. Po navedbah Srbske pravoslavne cerkve sta govorila predvsem o položaju pravoslavne skupnosti v Sloveniji, ki naj bi bila iz leta v leto številčnejša. Srečanja se je udeležil tudi škof Kiril, upravitelj zagrebško-ljubljanske škofije.

Sogovorniki so poudarili pomen medsebojnega spoštovanja, razumevanja in dialoga za mirno sobivanje ter potrebo po tesnejšem sodelovanju med državnimi institucijami in verskimi skupnostmi. Posebej so izpostavili versko svobodo, dostojanstvo posameznika in pravico verskih skupnosti, da delujejo v skladu z zakonom.

Porfirije je bil v Ljubljani ob 90. obletnici cerkve svetih Cirila in Metoda, ob tej priložnosti pa je Slovenijo označil za primer uspešnega sodelovanja med državo in verskimi skupnostmi.

»Pred vprašanji se je najbrž spet skril predsednik vlade Janez Janša«

Ob tem so v Inštitutu 8. marec poudarili, da »Slovenski mediji o tem ne pišejo, ker je očitno šlo za srečanje, ki ga je vlada poskušala prikriti oziroma se izogniti neprijetnim vprašanjem. Patriarh je nekaj dni pred obiskom pri Janši vodil pogreb obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirij je bil julija letos na Okrožnem sodišču v Ljubljani tudi obsojen zaradi mobinga. Nismo pa prepričani, da se je patriarh skušal izogniti vprašanjem javnosti. Pred vprašanji se je najbrž spet skril predsednik vlade Janez Janša.«

Poudarili so še, da je patriarh je nekaj dni pred obiskom pri Janši vodil pogreb obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.