V Črnomlju postavljajo spomenik ilegalnim migrantom, ki jim ni uspelo prebroditi Kolpe

V Slovenski filantropiji so najavili, da bodo danes postavili spomenik v spomin vsem migrantom, ki so življenje izgubili zaradi mej.

»Na pobudo članic in članov delovne skupine Prehod bomo v četrtek, 23. 10. 2025, ob 14.00 na pokopališču v Vojni vasi v Črnomlju odkrili spomenik v spomin vsem tistim, ki so izgubili življenje zaradi mej. Avtor spomenika akademski kipar Tomaž Furlan je stvaritev pospremil z besedami: »Kar drži most skupaj, je pomembnejše od mosta samega.«

V Slovenski filantropiji opozarjajo, da se v Sloveniji povečuje število smrti na mejah oziroma smrti zaradi mej. FOTO: Slovenska Filantropija Fb

Zapis na omrežju X Se mi zdi, da eni dobivajo vedno bolj bizarne ideje. Sedaj so se spomnili, da v Črnomlju postavijo spomenik ilegalnim migrantom, ki se jim ni uspelo prebiti čez Kolpo.

V Slovenski filantropiji dodajajo, da se v Sloveniji povečuje število migrantskih smrti na mejah oziroma smrti zaradi mej. »Vse večje je število anonimnih grobov neidentificiranih begunk in beguncev. Obenem je po svetu vse več družin, ki ne vedo, kje so njihovi bližnji, niti ne vedo, ali so živi ali mrtvi. O ljudeh, ki so izgubili življenje v slovenskih rekah, gozdovih, gorah, soteskah in na avtocestah, ni uradnih statistik. V javnosti je o njih malo znanega, pogosto se za njimi izgubi vsaka sled ali pa so kot 'neznana oseba' pokopani v različnih krajih po Sloveniji.«

»Z odkritjem spominskega obeležja v Vojni vasi pri Črnomlju želimo migrantske smrti dostojno obeležiti in zagotoviti, da ne bodo utonile v pozabo,« so pojasnili v delovni skupini Prehod.

V Sloveniji zabeležili 50 smrti migrantov, največ se jih je utopilo v Kolpi Po podatkih Organizacije za migracije (IMO), ki deluje pod okriljem OZN, je v zadnjem desetletju zgolj pri prečkanju Sredozemskega morja umrlo 32.489 ljudi, v Evropi pa še 1401. Lani je po podatkih IMO na poti v Evropo umrlo vsaj 3812 ljudi. V Sloveniji je v zadnjih desetih letih zabeleženo 50 smrti migrantov, največ se jih je utopilo v Kolpi.

Seveda so odzivi v javnosti burni ...

Ideja za postavitev spomenika je sprožila obilico odzivov, nekaj jih objavljamo: