Nekaterim zaposlenim že ta teden višje plače: dobili bodo do 300 evrov dodatka, a vsi ne bodo imeli te sreče

Nekateri zaposleni v domovih za starejše bodo ta teden na plačilnih listah opazili višje zneske. Nov zakon jim namreč prinaša 300 oziroma 150 evrov bruto dodatka. A med zaposlenimi že prihaja do nezadovoljstva, saj do dodatnega denarja niso upravičeni vsi, čeprav sodelujejo pri izvajanju sistema dolgotrajne oskrbe. Kot poročata MMC in Radio Slovenija, bodo 300 evrov bruto dodatka prejeli zaposleni v zdravstveni negi in socialni oskrbi pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe. Enak znesek pripada tudi zaposlenim, ki skrbijo za prehrano, čiščenje, vzdrževanje in pranje perila.

150 evrov bruto dodatka pa bodo prejeli zaposleni v računovodstvu, finančnih in drugih administrativnih službah. Dodatek je začasen, upravičenci ga bodo prejemali od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027.

Kdo bo ostal brez dodatka?

Kljub višjim izplačilom se pojavljajo očitki o neenaki obravnavi zaposlenih. Brez dodatka je namreč ostalo 130 zaposlenih na vstopnih točkah centrov za socialno delo, ki prav tako sodelujejo pri izvajanju sistema dolgotrajne oskrbe.

Do dodatka niso upravičeni niti zaposleni v posebnih socialnovarstvenih zavodih, kjer se srečujejo z vse zahtevnejšimi uporabniki in večjimi delovnimi obremenitvami. Vodstva teh zavodov skrbi, da bodo zaposleni zaradi razlik pri plačilu začeli odhajati k izvajalcem, kjer bodo upravičeni do dodatka, poroča MMC.

Brez dodatka so ostali tudi zaposleni v plačni skupini B, med njimi nekateri vodstveni zdravstveni delavci in direktorji domov za starejše. Takšna ureditev povzroča nezadovoljstvo, saj so bili prav vodilni odgovorni za uvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.

Dodatki bodo tako delu zaposlenih prinesli dobrodošlo zvišanje plač, vendar le začasno. Ukrep bo veljal do konca leta 2027, medtem ko vprašanje neenake obravnave zaposlenih za zdaj ostaja odprto.