Alenka Kovšca, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvu za šolstvo in šport, je na Facebooku objavila oster zapis, v katerem se je obregnila ob velike dohodkovne razlike in odnos najpremožnejših do revščine v družbi. V svojem zapisu poudarja, da njen odziv ne izhaja iz zavisti, temveč iz nerazumevanja socialne neobčutljivosti. »Prisežem pred komerkoli, da nikomur ne zavidam ne gradov, ne hiš, ne avtov, niti kakršnegakoli premoženja. Ne rabim, res ne rabim,« je zapisala uvodoma in se pri tem oprla na znano misel glasbenice Esme Redžepove, da človek v resnici potrebuje le tri obroke na dan, kuhinjo, kopalnico in posteljo.

Nekdanja državna sekretarka ob tem poudarja: »Ne morem razumeti, da je nekdo vzgojen tako, da mu je normalno, da ljudje okoli njega hodijo lačni, otroci, in zaposleni ljudje, upokojenci s 40 let dela, na robu preživetja.« Kritična je predvsem do javnega nastopanja premožnih posameznikov, ki po njenih besedah pred televizijskimi zasloni tožijo nad neutemeljeno zavistjo in trdijo, da so si svoje bogastvo prislužili s trdim delom.

Milijonkrat pametnejši?

»Noben človek na tem svetu ne bi smel v 24 urah ali v enem letu za 117 let delavca na minimalni plači zaslužiti milijonkrat več kot nosač v Luki Koper, rudar ali voznik tovornjaka,« je ostra Kovšca. Ob tem se sprašuje, ali so ti ljudje res milijonkrat pametnejši od fizičnih delavcev, ter dodaja, da takšna lestvica preprosto ne obstaja. Svoj zapis sklene z oceno, da so si premožni takšen sistem zamislili, uzakonili in vzeli kar sami, in to brez sramu. Kot pravi, je ni prav nič sram, da jim pri tem nastavi ogledalo, svoj zapis pa je sklenila z jasnim sporočilom: »In na njem odseva: sram vas bodi!«

V predelu s komentarji so se odzvali številni, ki se z napisanim strinjajo in Kovšco podpirajo pri zapisanem. Objavo in komentarje si lahko ogledate spodaj.

