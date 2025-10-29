Nekdanja sekretarka napičila Janšo: »V resnici mu ni mar za Aleša Šutarja«

Medtem ko je Slovenijo še vedno pretresa tragična smrt Novomeščana Aleša Šutarja in so se tisoči v torek zbrali na protestu v središču Novega mesta, je na družbenih omrežjih završalo zaradi zapisa nekdanje državne sekretarke Alenke Kovšca, ki je z izjemno ostrimi besedami udarila po Janezu Janši.

»Nič ni več naključje. Janša ne izbira sredstev, da zakuri množice, in pri tem brez sramu izkorišča žrtve,« je zapisala na Facebooku. Po njenih besedah je predsednik SDS »napumpan s trumpističnimi metodami, ki ne priznavajo ne sodišč, ne zakonov, ne konvencij, ne človekovih pravic,« in zato po njenem mnenju predstavlja »najbolj nevarno orožje za konflikt.«

»Ko leta 2021 Romi ubijejo človeka na pragu doma, nihče ne odstopi in tudi revolucije ni bilo, ker je vladal JJ,« je bila ostra.

Kovščeva, ki je bila državna sekretarka med letoma 2000 in 2004 na ministrstvu za delo ter med 2008 in 2011 na šolstvu, ni varčevala z besedami: »V resnici mu ni mar ne za gospoda Aleša Šutarja ne za katerokoli žrtev nasilja – samo ustvarja jih, da služijo njegovemu namenu.«

Očita mu brezbrižnost do žrtev

Nadalje je spomnila, da je v času epidemije covida umrlo na tisoče starostnikov, »ker nekdo ni imel empatije in tudi nikoli ne bo odgovarjal«. Poimensko je navedla takratnega premierja Janšo in ministra Kralja, za katera meni, da nosita odgovornost.

»Umirajo ženske, žrtve nasilja, pa se JJ ne oglaša, da bi ustavil nasilje na domu,« je zapisala in dodala še očitek o dvojnem merilu: »Ko leta 2021 Romi ubijejo človeka na pragu doma, nihče ne odstopi in tudi revolucije ni bilo, ker je vladal JJ.«

Obregnila se je tudi ob Janševa sodelavca, za katera pravi, da »pozivata k orožju«: »Ne, nista ogrožena – grozita nam, kličeta k obračunu,« je zapisala brez olepševanja. Kovščeva zaključuje s pozivom: »In zato bomo stali, obljubim, toliko časa bomo stali pred parlamentom, da bo tudi ta resnica postala legitimen boj za poštene ljudi.«

Zahtevali mir in odgovornost

Spomnimo, v torek popoldne je Glavni trg v Novem mestu napolnila množica, ki je zahtevala mir, varnost in odgovornost države po brutalni smrti Aleša Šutarja, gostilničarja, ki je bil umorjen, ko je skušal zaščititi sina.

Ali mu res ni mar za Aleša Šutarja? FOTO: Tomi Lombar/Delo

Janša udaril nazaj

Premierje na izredni seji občinskega sveta napovedal obsežen paket ukrepov: večja pooblastila policiji , strožje kazni za nasilne povratnike in socialne spremembe, ki naj bi preprečile zlorabe sistemskih pomoči. Golob je ob tem dejal: »Zdaj je res dovolj. Dovolj je nasilja v celi Sloveniji. Naša zakonodaja in državni aparat temu nista kos.«

Na drugi strani je Janez Janša na omrežju X očital vladi nesposobnost: »Niso kos situaciji, pravi Golob« je zapisal in dodal, da je »velik del krivde tudi na tožilstvu in sodstvu«.

V videu, objavljenem pozneje, je vladi očital, da se »dela norca iz ljudi«, saj »govori o represivnih ukrepih, medtem ko izvaja ceneno komedijo.« Prepričan je, da je edina rešitev zamenjava vlade, državljane pa je pozval k množičnemu shodu v Ljubljani: »Dovolj je!« Morda ob tem pozablja, da je imel sam kot premier že večkrat možnost nasloviti in rešiti romsko problematiko, pa je stanje kljub vsemu pripeljalo do vrelišča. Aleš Šutar je umrl.

Zapis Alenke Kovšca je na spletu prejel na stotine všečkov in komentarjev. »Žalostno pa je, da lahko prepriča toliko ljudi,« je zapisal nekdo, drugi pa: »Več kot je težav, več kot se hudega zgodi in dogaja, bolj Janša uživa in ščuva. Janša potrebuje kaos, zmedo, kričače, ki mu bodo pomagali na oblast,« je bil oster.

Kovšca ni varčevala z besedami. FOTO: Suhadolnik Jože

Z nekaj ostrimi stavki je Kovšca opozorila na razpoke v družbi, ki se poglabljajo ob vsaki tragediji. In spomnila, da odgovornost – tako politična kot moralna – ne sme imeti politične obarvanosti.