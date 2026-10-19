Nekdanje skladišče je kulturno stičišče: 6 milijonov je stala prenova (FOTO)

Nekdanje skladišče soli Libertas je po desetletjih skladiščenja in pristaniške dejavnosti odprlo vrata kot novo koprsko stičišče kultur za mesto in širšo Obalo. Stavba je nastala leta 1825 in je velika približno 104 metre. V njej so shranjevali sol, pozneje bombaž in vino, med letoma 1888 in 1947 pa jo je uporabljal veslaški klub Libertas Capodistria, po katerem je ohranila ime. Po drugi svetovni vojni je bil objekt namenjen materialnim rezervam, nato pristanišču. V enem delu so parkirali traktorje in viličarje, v drugem skladiščili vino iz Makedonije, Argentine in Južne Afrike.

Luka Koper je stavbo leta 2004 odstopila Mestni občini Koper. Občina jo je leta 2011 prodala podjetju Grafist za turistični projekt, a ta ni zaživel. Leta 2020 jo je odkupila nazaj in ji namenila novo vlogo, prostor za sodobno umetnost. Pri prenovi so ohranili in utrdili obodne zidove iz 19. stoletja. Že pred koncem del so tam gostili festival IZIS, razstave in projekte kulturnih kolektivov.

Sledovi antike

Med prenovo so odkrili ostanke, ki bi po prvih ocenah lahko pripadali rimskemu pristanišču. Najdbo so dokumentirali in zaščitili. Povezava z rimskim pristaniščem za zdaj ostaja strokovna ocena. Prenova je po podatkih občine stala 6,523.590,60 evra z DDV. Iz evropskih sredstev za urbano prenovo je pridobila 3,476.563,58 evra nepovratnega sofinanciranja. Dela je izvedlo podjetje Makro 5 gradnje po zasnovi ARP Studia. Urejenih je približno 3679 kvadratnih metrov površin.

Libertas bi lahko postal del kulturne mreže severnega Jadrana.

Kompleks sestavljajo velika in mala dvorana, galerija, večnamenska avla, dva zunanja prireditvena prostora in kavarna. Velika dvorana sprejme do 700 stoječih oziroma 326 sedečih obiskovalcev, mala pa do 200 stoječih oziroma 100 sedečih. Prostor bo za velike koncerte, intimnejše predstave, razstave in projekcije.

Od jazza do rocka

Program napoveduje raznolike vsebine. Med glasbenimi gosti je najti imena, kot so Trieste Early Jazz Orchestra z Gershwinom, Mate Bekavac, Masayah, duo Silence in Damir Urban s skupino Urban & 4. Na sporedu so predstava Jesen moje mladosti, posvečena Srečku Kosovelu, plesno-gledališka Milost nemogočega, primorska premiera filma Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča in večeri z Iztokom Mlakarjem, za katere so bile vstopnice po navedbah programskega vodje hitro razprodane.

Programski vodja Andraž Gombač je napovedal, da bo Libertas stičišče kultur, jezikov, narodov in seveda tudi različnih zvrsti umetnosti. FOTO: MOK

Prvo skupinsko razstavo s kustosom Dejanom Mehmedovičem iz Društva likovnih umetnikov Insula so zasnovali s trinajstimi domačimi likovnimi umetniki in umetnicami različnih narodnosti in poetik. Predstavili so tudi avdiovizualno instalacijo Fracture Point (Zlom) Tadeja Droljca. Libertas želi povezovati različne umetnosti, jezike in poglede.

Za mlade in društva

Za prihodnost bo ključno, kdo bo v Libertasu dobil prostor. Programski vodja Andraž Gombač je napovedal sodelovanje z lokalnimi društvi in termine za vaje mladih talentov. Po njegovih pojasnilih naj bi društva poravnala predvsem obratovalne stroške in čiščenje, ne pa običajne najemnine dvorane.

Naj tudi Ljubljana pride v Koper.

To lahko poveže profesionalno in ljubiteljsko kulturo, sploh če bodo zagotovljeni dostopni termini, tehnična podpora in prostor tudi za manj komercialne projekte. Cilj Libertasa je ponuditi prebivalcem Obale kakovostne koncerte, predstave in sodobne umetniške projekte. »Naj tudi Ljubljana pride v Koper,« je eno od sporočil, ki jih je izpostavil Gombač. Priložnost je tudi čezmejno sodelovanje s Trstom, Furlanijo - Julijsko krajino in hrvaško Istro, pogovore pa je treba še spremeniti v konkretna partnerstva. S povezovanjem domačih ustvarjalcev in gostov iz sosednjih okolij bi Libertas lahko postal del kulturne mreže severnega Jadrana ter oživljal mestno jedro tudi zunaj turistične sezone.

Libertas za ljudi

Prenova je šele začetek. Pokazalo se bo, ali bo središče živelo tudi med tednom, pritegnilo različne generacije in ponudilo prostor manj znanim ustvarjalcem. Program bodo prilagajali tudi odzivu občinstva. Vesna Pajić, ki je sodelovala pri razvoju zamisli o kulturnem stičišču, si želi, da bi Libertas pripadal vsem – alternativni in uveljavljeni kulturi. Njegova preizkušnja bo povezati različne ustvarjalne svetove.

Kompleks sestavljajo velika in mala dvorana, galerija, večnamenska avla, dva zunanja prireditvena prostora in kavarna. FOTO: Libertas

Stavba je je bila zgrajena leta 1825 in je dolga približno 104 metre. FOTO: Jakob Bužan

Skoraj dvesto let stara stavba je preživela sol, bombaž, vino, pristaniške stroje in neuresničene turistične načrte. Zdaj ima novo priložnost. Največja vrednost prenove ne bo v obnovljenih zidovih ali milijonih, temveč v tem, kaj se bo za njimi dogajalo. Če bo Libertas postal prostor glasbe, umetnosti, pogovorov in srečevanj, si bo zares zaslužil naziv kulturnega srca Obale.