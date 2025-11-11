Nekdanji Janšev minister brutalno nad božičnico: »Ogabno. Denarju se odpovedujem, v celoti ga bom namenil za ... «

Kot smo že poročali, so poslanci z 48 glasovi za in enim proti podprli zakon o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki prinaša obvezno božičnico, zimski dodatek za upokojence ter spremembe na področju t. i. normirancev.

Obvezna božičnica Letos bo izplačana v višini 639 evrov, na računih mora biti najpozneje do 18. decembra. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen, podjetja z likvidnostnimi težavami ga bodo lahko pod določenimi pogoji izplačala do konca marca naslednjega leta.

Janševi poslanci bodo božičnico namenili v dobrodelne namene

Opozicijo sicer ob tem skrbijo posledice za gospodarstvo in javne finance. Tako v poslanski skupini SDS pravijo, da je vlada v en zakon stlačila tri različne zakone in z njim uvaja t. i. zimski regres obvezno izplačilo vsem zaposlenim, oproščeno davkov in prispevkov do polovice minimalne plače. »Lepo zveni, a ni ne ekonomsko vzdržno ne pravično. Da pa bo praznični čas res imel pomen solidarnosti, bomo poslanke in poslanci SDS

božičnico namenili v dobrodelne namene – tistim, ki ta denar resnično potrebujejo.«

Še bolj je bil ob uvedbi obvezne božičnice kritičen nekdanji Janšev minister Žiga Turk.

Tako je zapisal: »Ogabno. Kot da bi Levica dala iz svojega žepa, ne pa iz našega. Denarju se odpovedujem, v celoti ga bom namenil za kakšno politično nadležno organizacijo, vsebino ali aktivnost,«.

Samostojni poslanec Miha Kordiš pa je pred torkovim glasovanjem o zakonu menil, da je božičnica v resnici božičnica za delodajalce, saj da so ti glede na to, da bo neobdavčena, edini, ki bodo privarčevali. Zato je glasoval proti zakonu.