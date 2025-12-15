  • Delo d.o.o.
VSAK DETAJL ŠTEJE

Nekdanji minister ima svoje žganje

V grajski kleti v Črnomlju so ob glasbi, degustaciji in pripovedih o tradiciji predstavili pijačo iz neškropljenih belokranjskih jabolk.
Okušali so pozorno in zbrano.

Župan Andrej Kavšek (v sredini) si želi takih in podobnih dogodkov.

Zvonko Ivanušič je ponosen na svoj produkt.

Večer je popestrila dobra glasba. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

V grajski kleti

Zvonko Ivanušič.

Društvo Proteus in Zvonko Ivanušič sta združila moči.

Blaž Pečarič (s kozarcem) je poskrbel za strokovno plat večera.

Na zdravje!

Drago Perko
 15. 12. 2025 | 10:45
7:42
A+A-

»Da boste doživeli vse, kar ta pijača ponudi, je važno, da okušate iz primernih kozarcev; v spodnjem delu naj bo nekaj širši, zgoraj pa zaobljen, da se aroma sfokusira, da jo lažje zajamete skozi nos. Uživate jo pri primerni temperaturi: če je prehladna, ne boste zaznali vsega sadnega, kar ponuja, ampak le alkohol in določene arome. Pravo bogastvo arom nam bo ostalo prikrito. Priporočam serviranje pri sobni temperaturi. Pa še to: žganje je treba uživati z vodo: ne mešajte ga, ampak vsako posebej, da se hidrirate,« je zbranim gostom v lično urejeni grajski kleti, ki je bila v Črnomlju del obsežne sanacije gradu, vredne skoraj dva milijona evrov, pojasnil Blaž Pečarič. Na te zadeve se spozna, iz prave družine je, minulo soboto zvečer pa je bil tisti, ki je vse zbrane vodil skozi skrbno pripravljeno degustacijo. V kozarcih pa Apple Brandy Vallis Colapis, zorjeno jabolčno žganje, destilat, ki v sebi nosi esenco neškropljenih, starih sort jabolk, vzgojenih v travniških nasadih v dolini reke Kolpe, ki mu dajejo svojstven okus.

V hrastovih sodih

Zbranim je ob prihodu v roke segal Zvonko Ivanušič, ki se je z družino podpisal pod produkt. Ta prinaša del tiste srčne, pristne Bele krajine. Zvonko ni le sprejemal gostov in pohval, bil je tudi tisti, ki je igral. Za popolno vzdušje so poskrbeli ansambli Karavan, Tambulina in Moj dom z zimzelenimi in tradicionalnimi belokranjskimi melodijami, tudi po zaslugi orgličarja Branka Banovca. Nekaj po 18. uri je zazvenela glasba, tisti znameniti avizo radijske oddaje V nedeljo zvečer, ki jo je vodil pokojni Marjan Kralj. Glasba je nežno pobožala srca, prebudila nostalgijo, potem pa je stekel večer, ki ga je spontano in srčno povezoval Borut Klobučar. Spodobi se, da je prvi besedo dobil gostitelj, ki je zbranim predstavil, kako je ideja postala žganje.

To je pravzaprav direktna tiha vzpodbuda za ohranjanje ali pa tudi za nove zasaditve sadovnjakov, ki so po naravovarstveni stroki prepoznani kot vrhunske točke biodiverzitete.

»V Sloveniji tega nihče ne dela. Če že, to počne tako, da žganje umetno stara. Sam pa ne delam tako! Žganje staram po stari metodi: štiri leta v hrastovih sodih, od tega mora biti ena tretjina sodov novih, dve tretjini pa starih. Posebnost produkta je, da je narejen iz belokranjskih jabolk iz travniških nasadov, ta jabolka niso nič škropljena. Vedeti morate, da so iz najboljših jabolk s trgovskih polic najslabši destilati. V Franciji calvados pripravljajo iz jabolk, ki niso za jesti,« je med drugim povedal Zvonko Ivanušič, ekonomist, poslovnež, svoj čas pa tudi minister v slovenski vladi. »Včasih sem delal na področju pozavarovanja. Ko so se posli v tujini sklepali, v Monte Carlu in tako naprej, smo pili calvados, že tedaj nadstandard, ne pa konjak,« se ozre na prehojeno pot. S ponosom pove, da prihaja iz Bele krajine. In prav belokranjska jabolka nudijo izjemno osnovo za njegovo pijačo. »V Sloveniji travniški nasadi izumirajo. To zna biti kar problem. Naš Vallis Colapis pa lahko pomembno prispeva k zavedanju, da se ti nasadi začnejo obnavljati. Bela krajina ima statistično več sončnih dni kot ostali del Slovenije, premoremo tudi več hladnih noči zaradi Gorskega kotarja. Ti dve dejstvi pomagata pri vzpostavitvi primernega ravnotežja med kislino in sladkorjem v jabolkih. Vse skupaj sem začel kot neki hobi, ne pa da bi s tem služil. A me je očitno ta kvaliteta prehitela, povpraševanje je veliko. Prav je, da vsem, ki so ga že kupili, to tudi uradno predstavim,« Ivanušič razkrije, zakaj je svoje prijatelje in poslovne partnerje povabil v Črnomelj.

Išče primerne slovenske sire

»Calvados je destilat iz jabolčnega vina, torej ciderja, tradicionalno predelan v Normandiji, na severu Francije, kjer iz več kot 200 različnih vrst jabolk predelujejo to unikatno pijačo. Destilira se v bakrenih kotlih, nato pa vsaj dve leti zori v sodih iz hrasta, največkrat francoskega. Je pa calvados zaščiteno ime,« nam pojasni Blaž Pečarič, ki poznavalsko potegne vzporednice z Belo krajino in tukajšnjim jabolčnim žganjem. »Gre za tip destilata po stilu calvados, vendar ga tako ne moremo imenovati. V našem primeru gre za zorjeno jabolčno žganje, ki se po vseh karakteristikah zelo približa tej osnovi calvadosa. Pridelan je iz starih sort jabolk, ki rastejo v dolini reke Kope in jih gospod Zvonko skrbno nabira, tudi odbira, da so v pravih razmerjih in da dajo na koncu pravi rezultat,« pojasni Pečarič.

»Izvrsten je. Ker daje polnost tako vonja kot okusa. Mogoče je za konjak, ki jih bolj poznamo, nekoliko bolj zadržan pri vonju, ampak to je karakteristika calvadosov. Ko ga poizkusimo, vidimo, da se prava harmonija zgodi šele v ustih. Saj ni samo tista hipna izkušnja, ampak ta še kar traja, traja, z dolgim pookusom po suhih jabolčnih krhljih,« poudari Pečarič. »To se pije v malih količinah. Da vzpodbudi želodčno kislino, to ni za napijanje. Tudi specifična hrana sodi poleg: gosja jetra, črna čokolada in francoski siri. V tem hipu še iščem primerne slovenske sire,« dodaja Zvonko, ki potrdi, da njegovo žganje premore do 40 odstotkov alkohola. Izdelek gre za med, prvo steklenico je kupil črnomaljski podjetnik Stjepan Jarnević (TGH d. o. o.). »To je bil mišljen kot začetek prodaje. A je zdaj jasno, da jo z današnjim dnem že zaključujemo, ker je bil izdelek v predprodaji razprodan. Kot župan sem vesel, ker smo to prenovljeno grajsko klet na pot pospremili ravno s takim dogodkom, ki mu je obnovljena klet tudi namenjena: kulinarično-kulturnemu dogajanju,« je bil nad videnim navdušen domači župan Andrej Kavšek. Ivanušič s svojo filozofijo in načinom dela povezuje. Tudi v soboto zvečer je bilo tako.

Vrhunska biodiverziteta

»Vzpodbujanje visokodebelnih sadovnjakov in nasadov starih jabolk, ki danes niso več za na polico, je pravzaprav posel, ki ekonomsko ne pomeni nič. Ko pa enkrat ugotoviš, da iz teh jabolk lahko narediš en takšen produkt, kot je danes to, vidiš povezavo, da je to pravzaprav direktna tiha vzpodbuda za ohranjanje ali pa tudi za nove zasaditve teh sadovnjakov, ki so po naravovarstveni stroki prepoznani kot vrhunske točke biodiverzitete. Tu so stari travniki, tu se ne gnoji in ne škropi, tu se ne kosi, tu je polno cvetja, žuželk. In prav tu smo našli v našem društvu lepo povezavo z Zvonkom. V društvu vzpodbujamo ekološko kmetijstvo. Tudi zato smo angažirani pri promociji tolerantnih sort vina, ki so po naši oceni pravzaprav prihodnost vinogradništva, če želimo zadevo gledati ekološko in do okolja prijazno,« nam v imenu društva Proteus pove Niko Šuštarič, njegov častni predsednik. Sicer pa skupaj s Krajinskim parkom Kolpa pripravlja poseben projekt, ki bo pomagal pri varovanju ribje populacije v reki. Aplikacija bo svetovala čolnarjem, kdaj in kje prek jezu, da bo najmanj škode za ribje drstenje, je povedal Blaž Heij, predsednik društva. 

