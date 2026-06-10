Nekdanji minister SDS ostro nad Janšo: »Svoje grožnje namerava uresničiti ...«

Dolgoletni član SDS, nekdanji minister, poslanec in podpredsednik stranke Miha Brejc je na družbenem omrežju Facebook objavil del intervjuja za Reporter, v katerem je pojasnil svoja politična stališča in razloge za vse pogostejše javne kritike Janeza Janše ter smeri, v katero se po njegovem mnenju razvija največja opozicijska stranka.

Povod za zapis so bila vprašanja ljudi, ki so ga zaradi njegovih nedavnih objav spraševali, ali se je politično preselil na levo stran. Brejc takšno interpretacijo zavrača. »Razmere v Sloveniji so se spremenile. Enostavna delitev na levo ali na desno ne ustreza več realnosti,« je zapisal. Dodal je, da svoja stališča oblikuje na podlagi lastnega razumevanja sveta in ne na podlagi pripadnosti posamezni politični opciji.

Brejc, ki je bil vrsto let del vodstva SDS in eden pomembnejših Janševih sodelavcev, je v nadaljevanju pojasnil, zakaj se je odločil javno spregovoriti. Kot je zapisal, se je v preteklosti že znašel pod udarom dela strankarskega okolja, vendar se na kritike ni odzival. »Odločil sem se, da se je treba spopasti s težnjami naših trumpistov, ki bi radi iz mirne, socialne države, kjer ima solidarnost svojo veljavo, naredili državo, v kateri ne bo prijetno živeti,« je zapisal.

Kritičen do pomika v skrajno desno

Izpostavil je dogajanje v Gazi, afero Black Cube in politično usmeritev SDS. »Ko sem videl, da je Janši vseeno za poboj 20.000 otrok v Gazi, ko sem obnemel ob njegovi vlogi v zadevi Black Cube in uvidel, da namerava svoje grožnje uresničiti, sem se odločil, da se temu javno uprem,« je zapisal. Posebej kritičen je bil tudi do političnega pozicioniranja SDS. »Ne morem se poistovetiti s pomikanjem stranke na skrajno desno in druženjem njenega predsednika s skrajno desnimi politiki,« je zapisal.

Miha Brejc. FOTO: Arhiv

»Mislim, da je bila njegova udeležba na Thompsonovem koncertu in fotografiranje z Velimirjem Bujancem velika napaka,« je ocenil. Brejc poudarja, da razlog za njegovo javno oglašanje ni politični prestop ali osebni interes. Prepričan je, da imajo posamezniki, zlasti intelektualci in javne osebnosti, dolžnost opozarjati na vprašanja, ki jih ocenjujejo kot pomembna za družbo. »Dogajanje v Gazi in ravnanje Izraela se mi zdita vredna javne razprave in kritične presoje. Na levici se o tem govori, na desnici precej manj. Zato sem se odločil, da bom javno izražal svoja stališča. Ne zaradi političnega prestopa ali osebnih interesov, temveč zato, ker menim, da je to odgovornost ljudi, ki mislimo s svojo glavo,« je zapisal. Ob koncu je dodal, da kritike razume kot del javne razprave, vesel pa je predvsem takrat, ko se razvije argumentiran in vsebinski dialog.