  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LUKA KOPER

Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi.
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
STA, N. P.
 23. 12. 2025 | 21:23
2:16
A+A-

Nekdanji člani nadzornega sveta Luke Koper niso bili uspešni s pritožbo na ustavno sodišče v postopku, povezanem z nakupom deleža v družbi TTI. Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi, je poročala TV Slovenija. Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež v slovaški logistični družbi TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Koprsko višje sodišče je avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki pa so vložili zahtevo za revizijo, ki jo je vrhovno sodišče zavrnilo. Nato so se neuspešno obrnili še na ustavno sodišče. Postopki zoper upravo, ki je posel pripravila in izvedla, so se začeli leta 2022 in niso zaključeni niti na prvi stopnji sojenja, so v fazi glavne obravnave. Medtem se kazenska zadeva že približuje zastaranju. Odškodninski postopek pa je ustavljen. Medtem nekdanji nadzorniki odškodnino že plačujejo z rubeži in osebnimi stečaji. Tudi danes so se zavili v molk, vsaj dva, s katerima je govorila TV Slovenija, sta prepričana, da gre pri tem predvsem za politični obračun. Nekdanji nadzorniki so napovedali, da se bodo obrnili na evropsko sodišče za človekove pravice, je poročala televizija.

Več iz teme

nadzornikiLuka Koperodškodninaustavno sodiščenadzorni svetsodiščeRobert ČasarKoperupravasodbavrhovno sodišče
ZADNJE NOVICE
21:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Šok na smučišču: nekdanji nogometni reprezentant s sedežnice padel v smrt pred očmi žene

V nesreči so bili vsaj trije drugi smučarji ujeti v stolih več ur, preden jih je reševalcem uspelo rešiti.
23. 12. 2025 | 21:45
21:23
Novice  |  Slovenija
LUKA KOPER

Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi.
23. 12. 2025 | 21:23
21:08
Bulvar  |  Zanimivosti
TEHTAJO 13 KILOGRAMOV IN ŠE RASTEJO

Rastejo brez ustavljanja: moški si želijo, da bi se utopili v njenem velikanskem oprsju (VIDEO)

Zaradi enormnih prsi ji je zvilo hrbtenico: zdravniki jo zavračajo, internet jo obožuje.
23. 12. 2025 | 21:08
20:46
Novice  |  Slovenija
PROSLAVA PRED 26. DECEMBROM

Je premier Golob med nagovorom na proslavi kršil protokol?! Ne boste verjeli, kaj je storil

Med nagovorom je sedel na stopnice.
23. 12. 2025 | 20:46
20:24
Bulvar  |  Zanimivosti
APOKALIPSA KOT POSEL

Od majevskega koledarja do Halleyjevega kometa: zakaj verjamemo v sodni dan?

Konec sveta se nenehno prestavlja – strah pa ostaja.
23. 12. 2025 | 20:24
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČE V PROMETU

Kaj se dogaja v Ljubljani? V ponedeljek povozili dve peški

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.
23. 12. 2025 | 20:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki