V Logatcu se po 16 letih končuje obdobje županovanja Berta Menarda, občina pa je dobila novega župana. Na nedeljskih lokalnih volitvah je prepričljivo slavil Matevž Podjed, nekdanji novinar in televizijski voditelj RTV Slovenija, ki mu je že pred volitvami podporo izrekel tudi legendarni Slavko Bobovnik. Čeprav je še pozno v nedeljo zvečer kazalo, da bodo morali Logatčani svojega novega župana izbrati v drugem krogu, je nadaljnje štetje glasov prineslo drugačen razplet. Podjed je po podatkih, objavljenih v ponedeljek, prejel 61,74 odstotka oziroma 4319 glasov in tako zmagal že v prvem krogu. Drugouvrščeni Klemen Trpin je zbral 24,16 odstotka glasov, David Kogovšek pa 14,1 odstotka. S tem so volivci odločili, kdo bo po dolgoletnem županovanju Menarda, ki se ni odločil za ponovno kandidaturo, prevzel vodenje občine.

Štetje se je zavleklo pozno v noč, nato pa preobrat

Dogajanje v Logatcu je bilo v nedeljo zvečer precej napeto, saj je štetje glasov potekalo počasneje, kot so pričakovali. Še okoli 22. ure je vse kazalo, da bo za odločitev o novem županu potreben drugi krog. Podjed je po volitvah pojasnil, da je bilo do poznih večernih ur preštetih šele približno 60 odstotkov glasovnic. Zakaj se je štetje tako zavleklo, ni želel ugibati, je pa poudaril, da je sporočilo volivcev jasno. »Logatčani so se odločili za novo pot. To nam veliko pomeni in je hkrati velika odgovornost,« je dejal novoizvoljeni župan. Njegova zmaga pomeni tudi konec 16-letnega obdobja, v katerem je občino vodil Berto Menard.

Podporo mu je izrekel tudi Slavko Bobovnik: »Trma, nepopustljivost in izvirnost«

Posebno zanimiva je tudi podpora, ki jo je Podjed prejel še pred volitvami. Med znanimi obrazi, ki so javno podprli njegovo kandidaturo, je bil namreč Slavko Bobovnik, eden najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljev. Bobovnik in Podjed se poznata še iz časov, ko sta bila sodelavca na RTV Slovenija. Legendarni voditelj je nekdanjega novinarskega kolega opisal s tremi besedami: »Trma, nepopustljivost in izvirnost.« Spomnil se je tudi njegove odločnosti in vztrajnosti pri delu. O Bobovnikovi podpori smo na Slovenskih novicah poročali že oktobra, ko je Podjed napovedal kandidaturo za župana Logatca.

Od televizijskega voditelja do županskega stolčka

Matevž Podjed ima za seboj zanimivo poklicno pot, ki ga je iz novinarskih voda pripeljala do vodenja javnih zavodov in nazadnje v lokalno politiko. Po izobrazbi je sociolog in kadrovski menedžer, širša javnost pa ga pozna tudi kot nekdanjega novinarja in voditelja RTV Slovenija. V preteklosti je vodil Notranjski regijski park, pozneje pa prevzel vodenje Zavoda za ribištvo Slovenije. V Logatcu je že deloval kot občinski svetnik Občanske liste Logatec, s katero se je podal tudi v župansko tekmo. Med kampanjo je poudarjal potrebo po učinkovitejšem vodenju občine, boljšem pridobivanju evropskih sredstev in hitrejšem uresničevanju razvojnih projektov. Med drugim je napovedoval vlaganja v ceste, vodovodno omrežje ter šolsko in športno infrastrukturo. Zdaj bo imel priložnost, da svoje predvolilne načrte začne uresničevati tudi kot župan.