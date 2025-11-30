Nekdanji šef Ferrarija ekskluzivno za našo medijsko hišo: »Michael me je naučil, da je treba meje spoštovati ...«

»Iz Formule 1 sem se naučil, da se vsaka tisočinka sekunde lahko konča s tragedijo,« je v Ljubljani poudaril Jean Todt, nekdanji šef Ferrarija in dolgoletni najtesnejši sodelavec Michaela Schumacherja. Pogovor, ki ga je imel z Gregorjem Knafelcem, je razkril tudi ozadje prijateljstva med legendarnim dirkačem in nekdanjim šefom Ferrarija. Prav prijateljstvo z legendarnim dirkačem, ki po hudi poškodbi glave že več kot desetletje ostaja skrito stran od javnosti, je Todtu še dodatno utrdilo prepričanje, da varnost nikoli ni samoumevna. »Šampioni niso nesmrtni. Michael me je naučil, da je treba meje spoštovati – ne samo na stezi, tudi na cesti. Vsak od nas ima doma nekoga, ki čaka, da se vrnemo,« je dejal in dodal, da se za Schumija še vedno bori kot prijatelj. »Zanj bom vedno tam.«

Jean Todt v pogovoru z Gregorjem Knafelcem. FOTO: Luka Maček

Danes se ne ukvarja več z iskanjem hitrosti, temveč z njenim umirjanjem, kot posebni odposlanec Združenih narodov posveča svoje delo zmanjševanju smrtnih žrtev v prometu, kjer se vsak dan zgodi toliko nesreč, kot bi izginilo eno manjše mesto.

