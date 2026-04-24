Nekdanji tivolski biser so lani dokončno porušili, novega ni na vidiku (FOTO)

KDAJ BO NOVA GRADNJA?

Gradnja replike Hotela Bellevue se letos še ne bo začela.

Za ureditev poti med nekdanjim Hotelom Bellevue in Jesenkovo potjo na Šišenskem hribu bodo na magistratu namenili okoli 314.000 evrov (z DDV). Na februarski razpis je prispela zgolj ena, skupna ponudba družbe Križman s Škofljice in podjetja Gras-Pann iz Gabrovke. Kaj se dogaja z gradnjo novega hotelskega kompleksa, ki naj bi ga družba v lasti poslovneža Izeta Rastoderja zgradila na ruševinah nekdanjega hotela? 314 tisočakov bo občina plačala za dela na gozdni poti »Glede tega projekta trenutno ni nič novega,« je na kratko odgovorila Anđela Nikolić, vodja projektov v družbi Rastoder. Nekdanji ...