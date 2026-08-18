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PETICIJA

Nekdanji vidni član SDS nad šefa DZ: v enem dnevu zbral 11 tisoč podpisov za njegov odstop

Peticijo za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića je podpisalo več kot 11.000 ljudi.
Mihael Brejc leta 2012. FOTO: Leon Vidic, Delo
Mihael Brejc leta 2012. FOTO: Leon Vidic, Delo
STA, N. Č.
 18. 8. 2026 | 10:52
 18. 8. 2026 | 12:21
2:30
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Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11.000 ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje DZ, je sporočil na družbenem omrežju Facebook.

Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik DZ Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je v ponedeljek s spletno peticijo začel zbirati 10.000 podpisov za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Kot je ob začetku zbiranja podpisov povedal za STA, Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. »K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo,« je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

Razmišlja, da bi podpise zbiral tudi fizično 

Peticijo je v slabem dnevu podpisalo nekaj več kot 11.000 ljudi, s čimer je bil dosežen njen prvotni cilj. Brejc je ob tem napovedal, da bo z zbiranjem podpisov na spletni strani stevogohome.si nadaljeval do prve seje DZ. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično.

»Kadar nosilci javnih funkcij ne spoštujejo ustave in imajo prevlado v parlamentu, je edina možnost peticija, v kateri državljani povemo, kaj ni prav in zahtevamo spoštovanje ustave in zakonov,« je glede učinkov peticije še zapisal Brejc.

Konec julija so sicer razrešitev Stevanovića s funkcije predsednika DZ predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.

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