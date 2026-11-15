Nekdanji vodja nabave v Metalni Senovo obsojen na zaporno kazen: v firmi naročal material za lastne potrebe (FOTO)

Če bo sodba obveljala, bo moral nekdanji vodja nabave v Metalni Senovo Mitja Kodelja s Senovega za dve leti v zapor. Tako je namreč na podlagi temeljitega dokaznega postopka in zaslišanju več prič zaključil tričlanski senat novomeškega okrožnega sodišča. Plačati bo moral tudi 120.000 evrov visok premoženjskopravni zahtevek Metalne, stroškov kazenskega postopka pa je oproščen.

Obtožnica Kodelji očita nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski družbi, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do osmih let zapora, in ponareditev poslovnih listin. V obdobju od februarja 2018 do konca aprila 2019 je, tako obtožnica, pri različnih dobaviteljih devetkrat naročil material, ki pa ga Metalna ni potrebovala, pač pa ga je naročal za lastne potrebe in si ga po očitkih tožilstva ter zaključku senata sodišča tudi prilastil.

Tudi priče so potrdile, da material, ki ste ga naročali, ni prišel v podjetje.

Šlo je za različno pločevino, cevi, stiropor, lepilo in nosilce. Kodelja naj bi naročeno blago, ki ga Metalna ni potrebovala, prevzemal sam ali ponj poslal druga dva prevoznika, ki pa z Metalno nista imela poslovnega razmerja. Račune za naročeno je morala poravnati Metalna. Kodelja naj bi ponaredil tudi račun družbe Opeka. Ta je fakturirala gradbeni material, Kodelja pa naj bi potem fakturo spremenil tako, da je gradbeni material spremenil v kovinski material.

Enkrat že obsojen

»Senat je z gotovostjo zaključil, da ste si material prilastili na račun Metalne. Tudi priče so potrdile, da material, ki ste ga naročali, ni prišel v podjetje,« je med drugim v zaključku sodbe dejala predsednica senata novomeškega okrožnega sodišča sodnica Mojca Hode in opozorila na Kodeljevo predkaznovanost. Leta 2022 je namreč že bil obsojen, in sicer zaradi poslovne goljufije, ko je zlorabil funkcijo vodje nabave, saj so bila sporna njegova lastna naročila.

Senat je pri višini tokratne kazni povsem sledil predlogu višje državne tožilke Renate Brodarič Trentelj. Ta je v zaključni besedi poudarila, da je dokazni postopek ovrgel Kodeljev zagovor, v katerem je trdil, da je ves material za Metalno naročal po navodilih direktorja ter da je v skladišče Metalne vse prišlo iz Zagreba, razen cevi, ki pa da jih je direktor naročil za svojega prijatelja ter da jih je ta prišel iskat in mu izročil 12.000 evrov gotovine. »Direktor Dejan Marcola je zanikal trditve obtoženega glede materiala za svojega prijatelja in povedal, da tudi ne drži, da bi imela družba težave pri vnašanju materiala v računalniški sistem. Po odhodu Kodelje, ko so prejeli račune dobaviteljev, ki so predmet obtožbe, so v Metalni ugotovili, da gre v vseh primerih za situacijo, ko je obtoženi v imenu Metalne naročal material, ki ga družba takrat ni potrebovala. V vseh primerih je šlo za lasten prevzem na različnih lokacijah. Metalna tega materiala ni prejela in tudi na dobavnicah ni podpisa skladiščnikov, ki bi potrdili prevzem s strani Metalne,« je nadaljevala tožilka in opozorila, da je obtoženi v letih 2018 in 2019 obnavljal hišo ter je očitno za ta namen potreboval material in denar, do česar je prišel z naročili blaga v imenu Metalne.

Metalna Senovo od svojega nekdanjega delavca zahteva dobrih 120.000 evrov. Premoženjskopravnemu zahtevku je pritrdilo tudi sodišče. FOTO: Spletna stran podjetja

Kodeljeva zagovornica, odvetnica Katarina Jalovec, je bila drugačnega mnenja: da obtoženi očitanih dejanj ni storil in mu tudi niso dokazana. Tako je zavrnila očitke, da si je prilaščal material za lastne potrebe, je pa šel material v nujnih primerih ob prispetju neposredno v proizvodnjo, praksa pa je bila, da so ga občasno skladiščili tudi v drugih skladiščih. Nabave stiropora in lepila Kodelja ni zanikal. Ta material je naročil prek Metalne, saj mu je bila tako ponujena nižja cena, direktor pa mu je rekel, da 'se bosta zmenila', zato je bilo treba račun spremeniti.

Njegova odvetnica je predlagala oprostitev, po njenem mnenju je predlagana kazen prestroga. V primeru obsodbe je predlagala delo v splošno korist oziroma vikend zapor, saj je obtoženi zaposlen. Senat je zaključil, da sporni material, ki ga je Kodelja naročil, sploh ni prišel v Metalno, sodnica Hodetova pa je opozorila še, da je s prevozniki posloval po domače. Zadevo bo zagotovo tehtalo višje sodišče.