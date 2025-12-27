Nekdo porisal stavbo ministrstva, že se je oglasila ministrica (FOTO)

Na pročelje stavbe ministrstva za kulturo v Ljubljani je vandal narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija ga je prijela na kraju dejanja. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje obsodila in posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli. Kot so pojasnili za spletni medij N1 pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so jih v četrtek v večernem času obvestili, da naj bi moški risal po objektu na Maistrovi ulici v Ljubljani. Zoper kršitelja vodijo prekrškovni postopek.

Vandal je po besedah ministrice narisal svastike. Kot je dejala v današnji izjavi za medije, ki so jo posredovali z ministrstva, so jo o incidentu obvestili danes. »Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene,« je prepričana.

Ob tem je izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. »Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali,« je dejala. Stališče, da bi lahko šlo za umetniško akcijo, je zavrnila. »Gre za zelo jasno sovražno provokacijo,« je poudarila.