Nekdo v Sloveniji se je na Eurojackpotu razveselil visokega dobitka! Znano, kje je vplačan listek ...

Torkovo žrebanje igre Eurojackpot je znova razveselilo slovenskega igralca. Čeprav glavni dobitek ni bil izžreban, je nekdo v Sloveniji pravilno napovedal kombinacijo 5+0 in osvojil kar 152.232,40 evra.

V žrebanju 27. oktobra 2026 so bile izžrebane številke 11, 33, 38, 42 in 47 ter dodatni številki 11 in 12. Kombinacijo 5+1 sta pravilno napovedala dva igralca, eden iz Nemčije in drugi iz Italije. Vsak je osvojil 674.845 evrov. Sreča se je nasmehnila tudi igralcu iz Tržiča, kjer je bila vplačana kombinacija 4+2, vredna 4.650 evrov. Skupno je bilo v Sloveniji zabeleženih 5.464 dobitkov.

Rezultati žrebanje 27. oktober 2026. FOTO: Loterija Slovenije