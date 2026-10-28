Nekdo v Sloveniji se je na Eurojackpotu razveselil visokega dobitka! Znano, kje je vplačan listek ...

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Torkovo žrebanje igre Eurojackpot je znova razveselilo slovenskega igralca. Čeprav glavni dobitek ni bil izžreban, je nekdo v Sloveniji pravilno napovedal kombinacijo 5+0 in osvojil kar 152.232,40 evra.
V žrebanju 27. oktobra 2026 so bile izžrebane številke 11, 33, 38, 42 in 47 ter dodatni številki 11 in 12. Kombinacijo 5+1 sta pravilno napovedala dva igralca, eden iz Nemčije in drugi iz Italije. Vsak je osvojil 674.845 evrov. Sreča se je nasmehnila tudi igralcu iz Tržiča, kjer je bila vplačana kombinacija 4+2, vredna 4.650 evrov. Skupno je bilo v Sloveniji zabeleženih 5.464 dobitkov.
Slovenski igralci imajo sicer z Eurojackpotom v zadnjem času precej sreče. Konec maja je igralec, ki je listek vplačal v Šempetru v Savinjski dolini, osvojil več kot dva milijona evrov. V začetku marca pa je nekdo s Ptuja postal bogatejši za kar deset milijonov evrov. Spomnimo, avgusta lani je srečni dobitnik tik pred iztekom roka prevzel tudi 37 milijonov evrov, drugi največji loterijski dobitek v zgodovini Slovenije.
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