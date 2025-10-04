Nekoč je bilo Niko strah kač, zdaj sta jim s partnerjem prepustila celo hišo (FOTO)

RAZSTAVA

Na 31. Bioexu v Ljubljani poleg plazilcev na ogled tudi žuželke in sesalci.

Kače, kuščarji, škorpijoni, paličnjaki, ščurki pa tudi ježki, dihurji, za nameček pa še mačke pasme maine coon – vse te in druge živali so v okviru 31. razstave Bioexo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na ogled še do nedelje. Mnogi so se drzno podali v temno sobo, polno velikanskih pajkov. Soba na prvi pogled morda vzbuja srh, a izkaže se, da so celo najbolj mogočni pajki živali, ki se jih ni treba bati, je poudarila Nika Matoh, predsednica organizatorja, društva Bioexo. Mlado mamico, ki jo je v družbo nenavadnih živali popeljala ljubezen, je bilo nekoč strah kač. Ko pa je pred 16 leti ...