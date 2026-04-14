Nekoč prevladovala čebula, ki jo je vzgajal ded Melanie Trump, danes prevladuje cviček

»Včasih je bila Raka znana samo po čebuli. Anton Ulčnik, ded Melanie Trump, velja za najbolj zaslužnega za vzgojo cenjene raške čebule,« so modrovali vsi, ki so minuli petek prišli v Ardro pri Raki, tu domuje družina Grabnar. Andrej Grabnar pa je vnovič, tretjič zapored, skupaj pa že četrtič, postal kralj cvička. Čebula in cviček sta tista, ki širita dober glas o Raki doma in po svetu. »Občutki so super, očitno smo v pravi smeri k temu, da delamo nekaj res dobro. Ponosen in vesel sem. Ker je to že četrti naslov, je potrditev, da nismo muha enodnevnica, ampak je to plod znanja ter dobrega dela in vztrajnosti,« pove 31-letni Andrej, član Društva vinogradnikov Veliki Trn in Društva vinogradnikov Raka, ki ni skrival navdušenja, ko so ga spet okronali. V petek popoldne so bili znani rezultati ocenjevanja vin v okviru 54. Tedna cvička.

Kar 18 kandidatov

Pri Grabnarjevih je veselo, ponosno. »Spet trte so rodile, prijatli, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in oko; ki vtopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Komú najpred veselo zdravico, bratje, č'mò zapet'? Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je sinòv sloveče matere,« je v Grabnarjevi kleti v čast Andreju in vsem, ki smo se ob sodih zbratli, zadonela Zdravljica. Vsi so k staremu novemu kralju cvička prišli z dobrimi nameni in iskrenimi čestitkami.

Sprejeli so jih Andrej, brat Marko ter starši Franci in Nuška. Štirje pari pridnih rok, ki ne znajo reči ne, za svoj vinograd pa naredijo vse. In še več, če je treba. To so poudarili tudi vsi gostje, ki jih je kralj cvička gostil ob razglasitvi rezultatov. Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je uvodoma poudaril, da je na letošnje ocenjevanje uvrščeno skupno 623 vzorcev vin, kar je 7 odstotkov več kot lansko leto in je vsekakor spodbuden podatek, saj dokazuje, da ima vinogradništvo na Dolenjskem ne le bogato tradicijo, temveč tudi perspektivno prihodnost. »Ne le kralj cvička, z oceno 16,40 je tale cviček tudi prvak kategorije cvičkov. Tega sem zelo vesel, da sta obe tituli v eni osebi. To je bil tudi cilj naše zveze. Imeli smo pred leti še kralja cvička z nižjo oceno,« je še dejal Jurak.

»Skupaj smo prejeli v oceno 623 vzorcev, od tega 182 cvičkov PTP in znotraj tega 18 kandidatov za naziv kralja cvička, kar je najbolj prestižen naziv. Prvi in drugi dan sta kandidate ocenili dve cvičkovi komisiji. Prvi dan smo dobili dva kandidata za kralja cvička, drugi dan še dva. Te štiri sta ocenili še dve komisiji. Rezultat je povprečje šestih ocen, degustatorjev je bilo pa deset; po dve najvišji in najnižji oceni ne štejeta,« je Damijan Vrtin, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, predsednik ocenjevalne komisije, opisal potek ocenjevanja, kjer so se za Grabnarjem zvrstili cviček iz Kleti Krško in cviček Gregorja Štembergerja (oba z oceno 16,33), četrti je bil cviček Uroša Flajsa (16,27).

Preša iz leta 1828

Oče Franci je bil vesel čestitk. FOTO: Drago Perko

Več kot 150.000 trt

Pri Grabnarjevih so že več kot 30 let posvečeni vinogradništvu. Prej so stavili na mešano kmetijo, potem pa je oče Franci strateško vse sile usmeril v trte. Z ženo Nuško sta bila sprva kooperanta Kleti Krško, potem so začeli lastno zgodbo, pred 16 leti so postavili klet. Prva stiskalnica za grozdje je bila pri hiši leta 1828. »Letos oziroma lani je bilo prvič, da smo imeli 100-odstotno domačo letino, vse grozdje smo pridelali doma. Tudi daleč največ vina smo pridelali, okoli 300.000 litrov. Včasih kdo misli, da če dobiš v klet tako vrhunsko grozdje, pričakuješ, da bo vrhunsko vino. Ko izpelješ vse tehnologije, pa te lahko kaj razočara. Letos je bil pri cvičku največji izziv tipizacija, to je mešanje belih in rdečih sort, vse z željo, da ustvariš pravo harmonijo. Da tudi zadostiš pogojem PTP. Ker so imele vse sorte veliko kisline, je bilo treba uporabiti malce drugačne postopke. Vse sorte so bile aromatične,« Andrej pripoveduje o izzivih, ki jih je bil deležen letošnji cviček. Pri hiši je tako, da za tipizacijo skrbi moški del, mama pa pripravi dobro malico.

»Seveda sem ponosen na sinova in vse uspehe,« pove oče Franci, tudi sam ocenjevalec vina, in razkrije številke iz kleti in vinograda, ki so na treh legah: Bočje, Loke pri Leskovcu in Drenovec. »Da se ognemo pozebi in toči,« Franci pojasni, zakaj se površine razlegajo na različnih legah na relaciji 20 kilometrov. Na 35 hektarjih pa premorejo 153.000 trt. Načrtov jim ne manjka. Novi nasadi in dograditev kleti, nam pove Franci. Pa tudi pri sosedih bodo še naprej aktivni. »V zadnjem letu smo dosegli lep preboj na Hrvaškem, lepo se širimo. Predvsem je cviček priljubljen pri Hrvatih, starih 50 in več let. Cvička se spomnijo kot vino svoje mladosti. Tudi cenovno smo ugodni,« Andrej o tem, kako je Grabnarjevemu cvičku uspel prodor k sosedom.

»V imenu Društva vinogradnikov Raka bi ti iskreno čestital za ponovni naziv. Vem, da to ni le tvoj trud, ampak tudi trud brata, očeta in mame. Je pa to velik doprinos in velika reklama za naše društvo. Tale tvoj četrti naslov je res zgodovinski. Veliko uspeha še naprej,« je v imenu domačega društva čestitke družini Grabnar izrekel tudi Ivan Vizlar, predstavnik domačega društva, tudi nekdanji predsednik raških vinogradnikov. Potem pa so nazdravili. S kraljem cvička. Ki bo okronan v petek, 22. maja, v Novem mestu, ko bo potekal 5. Festival cvička in 54. Teden cvička.

Dobre želje je izrekla tudi aktualna vinska kraljica Nina Martinčič. FOTO: Drago Perko

Družina, ki drži skupaj. FOTO: Drago Perko

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak (desno) je pozdravil vse zbrane. FOTO: Drago Perko

Zadonela je Zdravljica. FOTO: Drago Perko

Ajda-Lea Jakše je 26. cvičkova princesa, ki se poslavlja od krone, Andrej pa jo bo nosil še vsaj leto dni. FOTO: Drago Perko

Ko ga natoči kralj Andrej. FOTO: Drago Perko