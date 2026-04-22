Nekoč so se mladi naučili 1600 besed, danes le 600

Zdaj, ko je prvi kip na svetu, ki raste – to je Deklica z rastočo knjigo, ki stoji v ljubljanskem parku Navje – obkrožen s cvetočim drevjem, so v državnem svetu pripravili 3. festival gibanja Rastoča knjiga, ki je nastalo pred 25 leti. Pobudo zanj je dal ob prelomu tisočletja dr. Janez Gabrijelčič, ki je ob nastanku mlade države razumel, kako pomembni so bili za Slovence knjige in knjižni mejniki, kot so bili 1000. obletnica Brižinskih spomenikov, 450. obletnica prve slovenske knjige, 200. obletnica Prešernovega in Slomškovega rojstva, 400 let od Dalmatinovega prevoda Biblije ... Zato je oblikoval projekt, s katerim je želel spodbuditi narodovo samozavest, znanje in bralno kulturo ter vrednote.

»Projekt, ki je prerasel v gibanje, je državotvorni projekt, s katerim želimo slovenstvo graditi naprej, pa ne le pri nas, ampak tudi drugje,« je tokrat dejal Gabrijelčič v državnem svetu, kjer je potekal 3. festival Rastoče knjige. Razmišljanje tega gibanja zajema napis, ki je na prvem mestu pod Deklico z rastočo knjigo v parku Navje – kip raste, ker vsako leto dodajo nov del podstavka z novim verzom, mislijo ali sporočilom o pomenu sožitja, strpnosti, izobraževanja, osebne in skupne rasti –, gre za misel Janeza Gabrijelčiča: »Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.«

Udeleženci okrogle mize so poudarjali pomen branja in razmišljanja, ki se s tem razvija. FOTO: Državni svet

Poleg kipa Deklica z rastočo knjigo so portali Združenih rastočih knjig sveta, kjer se države predstavljajo s svojimi literarnimi vrhunci, po Sloveniji pa imajo kipe Rastoče knjige po šolah, podjetjih – leta 2019 so v Krki odkrili Deklico s piščalko –, v knjižnicah, ob samostanih, domovih za starejše … »Državni svet gibanje Rastoča knjiga podpira vse od začetka in je njegov častni pokrovitelj,« je na festivalu povedal, predsednik državnega sveta, ki je še dejal, da je projekt že dolgo gibanje, ki poleg številnih slovenskih ustanov povezuje tudi 17 držav, ki so se pridružile gibanju. »Gibanje spodbuja prenos znanja med generacijami in poudarja odgovornost družbe do razvoja izobraževanja in negovanja kulture. Lahko bi rekel, da je zaveza k skupni gradnji odgovorne prihodnosti,« je dejal Lotrič.

Podpora Rastoči knjigi je podpora razvoju družbe, ki temelji na dialogu in sodelovanju, je nadaljeval: »Pomeni zavedanje, da brez znanja ni napredka, brez kulture ni identitete in brez vrednost ni trdne družbe,« je dejal Lotrič. Prepričan je, da je v času, v katerem živimo in je poln izzivov, pomembno ne pozabiti na zdrave človeške odnose. »Če želimo najti resnico v poplavi informacij, potrebujemo znanje in premislek,« je dejal Marko Lotrič, ki je poudaril, da o vsem tem uči Rastoča knjiga. Ta spodbuja, da se za rast odločamo zavestno. »Izbirati moramo znanje pred nevednostjo. Najti moramo pogum, da spregovorimo, ko bi bilo lažje molčati,« je dejal predsednik državnega sveta: »Odgovornost za prihodnost moramo vzeti v svoje roke.«

Dr. Branka Kalenić Ramšak s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izpostavila vrednoto branja, ki je še posebno pomembno zaradi nepoglobljenega branja na družbenih omrežjih: »Upravičen je strah, da – če parafraziram Toneta Pavčka – nas bo res pobralo, če ne bomo brali.« »Nekoč so se osnovnošolci naučili 1600 besed, danes pa se jih naučijo le 600,« je bil konkreten Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja, ki je opozoril, da če nimamo besed za to, kar se nam dogaja, in tudi za čustva ter druge občutke, potem ne moremo razmišljati. »Besede so kakor tipalke za ta svet, in več tipalk imamo, bolje zaznavamo svet,« je dejal Šinkovec, ki je prepričan, kako pomembno je branje. »Brez besed ne bomo prišli do duha. Človek pa je duhovno bitje. In ključno je, da ta svet odkrijemo.« Rastoča knjiga se prilagaja okolju, v katerem je, pa je opozorila Justina Zupančič iz Velikega Gabra v občini Trebnje, kjer so Rastočo knjigo povezali s korenjem, ki je simbol ekonomskega razvoja, zdrave hrane, samooskrbe in podeželja. »Od leta 2012 organiziramo korenčkov praznik, ki je praznik dela, vztrajnosti in skupnosti,« je dejala Zupančičeva in posebej omenila še odlično medgeneracijsko sodelovanje, ki se je zgodilo z njihovo Rastočo knjigo.

Dr. Janez Gabrijelčič FOTO: Državni svet

Del gradiva, ki je v okviru Rastoče knjige nastalo na OŠ Stična. FOTO: Državni svet

V gibanju je tudi OŠ Brusnice. FOTO: Državni svet

Na razstavi v državnem svetu je sodelovala tudi OŠ Center Novo mesto. FOTO: Državni svet