Nekoga je zadela sreča! V igri Loto je bila izžrebana šestica, znano v katerem kraju

Loterija Slovenija je sporočila, da je bila v žrebanju igre Loto nocoj izžrebana šestica, ki je vredna 593.949,00 evrov. Tokrat dobitno kombinacijo sestavljajo številke 3-5-10-12-28-33. Po besedah Loterije Slovenije je bila vplačana na bencinskem servisu Petrol na Cesti Staneta Žagarja 65 v Kranju. Kot je to že v navadi, srečnež oziroma srečnica ne bo dobil oziroma dobila celotnega navedenega zneska. Od njega je treba odšteti 15-odstotni davek, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča te osebe. Vseeno pa bo tudi ob odbitem davku ostala lepa vsota denarja - 504.857,65 evrov. Na Loteriji Slovenije opozarjajo, da se dobitek lahko prevzame od 1. julija do 3. septembra letos.

Do danes je bila šestica izžrebana 12-krat. Današnja sicer ni bila najvišja. Tista, ki je bila izžrebana konec maja, je bila vredna 2.050.615,10 evra. Še višja pa je bila izžrebana konec prejšnjega leta, ko je znašala kar 2.329.866,10 evra. Ta velja tudi za najvišjo do zdaj.