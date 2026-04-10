Nekrolog soproga Ane Jud: Pogrešali te bomo. Žalostni, izčrpani, ampak se, kot ti, ne bomo vdali

Po smrti Ane Jud je njen bivši soprog Kristjan Lapuh, ki je tudi prvi javno sporočil novico o njeni smrti, napisal zelo oseben nekrolog. V njem ni skrival ne žalosti ne jeze ne pretresenosti. Zapisal je, da si nikoli ni mislil, da bo moral pisati slovo nekdanji ženi, s katero sta kljub ločitvi ostala povezana prek njunih hčera.

V nekrologu se je dotaknil tudi njunega zapletenega odnosa, skupne preteklosti in Aninih težkih življenjskih preizkušenj. Hkrati je odločno opozoril na škodljivost ugibanj o okoliščinah njene smrti ter poudaril, da takšne govorice najbolj prizadenejo njuni hčeri.

»Ljudje ugibajo, bolj zlobni med nami celo namigujejo, neobveščeni celo trdijo, da se je ubila. Dejstvo je, da danes tega ne vemo. Inštitut za sodno medicino se še ni izjasnil glede okoliščin njene smrti. Policija celo vodi preiskavo. Ob tem bi ljudem, ki kljub temu da okoliščin ne poznajo, o njih namenoma špekulirajo na način, ki jasno namiguje na samomor, sporočil samo to:

Njenima hčerkama sporočate, da se jima je pred nekaj tedni, ko se je ponovno finančno pobrala in najela veliko stanovanje, kjer je želela preživljati več časa z njima, odrekla. Da ji to, da bi lahko konce tedna preživljale z njo — v novem stanovanju so uspele preživeti šele prvi vikend — ni bilo dovolj pomembno, da bi živela dalje. Njenima hčerkama s tem pljuvate v obraz, širite nekaj, česar ne veste, in jima jasno signalizirate: vajini mami je bilo vseeno za vaju. Ko ji je šlo po dolgem času v življenju dovolj dobro, da je končno izgledalo, da bo z njima preživela več kakovostnega časa, se je odločila, da … eh, ji to ni dovolj pomembno. Če to širite na spletu, širite to tudi v njun socialni krog.«

Njegov celotni zapis lahko preberite na tem naslovu: Ana Jud: V Slovo