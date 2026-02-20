  • Delo d.o.o.
SLOVESNOST V SPOMIN

Nemci so za živi ščit uporabili šolarje (FOTO)

Že 82 let mineva od hudega boja XIV. divizije v Gračnici, kjer jih je pričakal okupator.
Mojca Marot
 20. 2. 2026 | 07:42
3:47
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško sta tudi letos strnila vrste in pripravila slovesnost v spomin na spopad XIV. divizije v dolini Gračnice pri Rimskih Toplicah, kjer so po treh dneh in 67 kilometrih sklenili pohod, ki so ga začeli v Sedlarjevem.

1112 dobro oboroženih borcev in bork je krenilo na pot.

Legendarna XIV. divizija, prva večja zavezniška enota, ki je prek Sotle vstopila na ozemlje takratnega tretjega rajha, je v Sedlarjevo prispela v noči na 7. februar, od tam pa krenila proti Štajerski. In prav tam, pri spomeniku, se vsako leto začne spominski pohod po poteh legendarne divizije. Tudi letos se je partizanom in partizankam, ki so za svobodo žrtvovali življenje, poklonil župan Podčetrtka Peter Misja, letošnji slavnostni govornik pa je bil Stanislav Kocutar, novinar, profesor zgodovine in geografije ter skrbnik najstarejše trte na svetu na mariborskem Lentu. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Bistrica ob Sotli – Primary School in OŠ Podčetrtek, zapel je Moški pevski zbor iz Rogaške Slatine. Po tridnevnem pohodu so zaključno slovesnost kot vsako leto pripravili v dolini Gračnice, kjer so borke in borce XIV. divizije 12. februarja 1944 pričakali Nemci, ki so vse bolj prodirali po dolini in se partizanom postavili po robu z živim ščitom. In za talce vzeli šolarje, ki so jih prej zajeli in gnali pred seboj. V hudem in neusmiljenem boju brez žrtev ni šlo. V Gračnici je padel narodni heroj Ilija Badovinac, komandant prvega bataljona 2. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja. Padel je tudi trinajstletni Ivan Lapornik, štirje otroci so bili ranjeni.

V hudi zimi in snegu

Vodstvo takratnega slovenskega osvobodilnega gibanja se je na začetku leta 1944 odločilo, da bo z namenom, da bi pospešili narodnoosvobodilni boj, na Štajersko poslalo eno najmočnejših in najbolje organiziranih enot, XIV. divizijo, v kateri so bile najelitnejše partizanske enote: Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada ter Gradnikova in Prešernova bojna skupina. Iz Suhorja pri Metliki je 6. januarja 1944 na pot krenilo 1112 dobro oboroženih borcev in bork, ki so v hudi zimi, snegu in mrazu prepešačili 310 kilometrov. Skoraj mesec dni trajajoča pot je vodila tudi čez Hrvaško. Pohod proti Štajerski so ves čas spremljali spopadi z okupatorskimi enotami, v katerih je divizija izgubila skoraj polovico borcev, številni so bili ranjeni.

V hudem in neusmiljenem boju brez žrtev ni šlo.

O neprecenljivih vrednotah borcev, ki so žrtvovali svoja življenja, da danes živimo v svobodni državi, so v Gračnici spregovorili Andrej Mavri, predsednik Zveze borcev Laško, laški župan Marko Šantej, radeški župan Tomaž Režun, Martin Premk, zgodovinar in poslanec državnega zbora, ter poslanka Janja Sluga. Premk je zbrane spomnil tudi na pomen nedavne razsodbe ustavnega sodišča o vlogi domobranskega vodje Leona Rupnika. Kulturni program v Gračnici so popestrili Moški pevski zbor Laško, združeni godbi iz Laškega in Vrha nad Laškim ter recitatorka Terezija Potočar. Kot je povedala ena od pohodnic Sabina Šmauc, ki se dogodka udeležuje že vrsto let, je to vsakokrat svojevrstno doživetje, polno smeha, zgod in prigod, na poti pa jih povsod pričakajo prijazni domačini z dobrotami in toplimi napitki.

Padlim so se poklonili pri spomeniku Iliji Badovincu in drugim žrtvam. FOTO: Gvido Jeran
Padlim so se poklonili pri spomeniku Iliji Badovincu in drugim žrtvam. FOTO: Gvido Jeran

Organizatorji vsako leto pripravijo krajši kulturni program. FOTO: Gvido Jeran
Organizatorji vsako leto pripravijo krajši kulturni program. FOTO: Gvido Jeran

Poslanca Janja Sluga in Martin Premk ter župana Radeč Tomaž Režun in Laškega Marko Šantej FOTO: Gvido Jeran
Poslanca Janja Sluga in Martin Premk ter župana Radeč Tomaž Režun in Laškega Marko Šantej FOTO: Gvido Jeran

Na cilju je zapel Moški pevski zbor Laško. FOTO: Gvido Jeran
Na cilju je zapel Moški pevski zbor Laško. FOTO: Gvido Jeran

Spomenik komandantu 1. Šercerjeve brigade Iliji Badovincu FOTO: Gvido Jeran
Spomenik komandantu 1. Šercerjeve brigade Iliji Badovincu FOTO: Gvido Jeran

Tudi letos se je v Gračnici, kjer so sklenili spominski pohod po poteh XIV. divizije, zbralo veliko ljudi. FOTO: Gvido Jeran
Tudi letos se je v Gračnici, kjer so sklenili spominski pohod po poteh XIV. divizije, zbralo veliko ljudi. FOTO: Gvido Jeran

Prihod zastavonoš v dolino Gračnice FOTO: Gvido Jeran
Prihod zastavonoš v dolino Gračnice FOTO: Gvido Jeran

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško sta tudi letos strnila vrste. FOTO: Gvido Jeran
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško sta tudi letos strnila vrste. FOTO: Gvido Jeran

gračnicaXIV. divizijavojnaNemciborcispominosvoboditev
