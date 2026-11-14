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Nenaden preobrat na Petrolu! Po opozorilih prestrašenih prodajalcev že spremenili pravila glede pregledovanja osebnih dokumentov pri nakupu cigaret

Podjetje priznava, da so nova navodila povzročala nezadovoljstvo kupcev in zaposlene spravljala v neprijetne položaje. Oglasili so se tudi tržni inšpektorji in pojasnili, kdaj lahko prodajalec zahteva osebni dokument.
FOTO: UI
FOTO: UI
G. P.
 14. 11. 2026 | 20:09
 14. 11. 2026 | 20:09
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Ali boste morali na Petrolu ob nakupu cigaret pokazati osebni dokument, tudi če imate že sedemdeset let? Po opozorilih zaposlenih, ki so se zaradi novega načina preverjanja starosti znašli v neprijetnih situacijah, smo se za pojasnila obrnili na Petrol in pristojne inšpekcijske službe. Podjetje je zdaj potrdilo, da je na izbranih prodajnih mestih res uvedlo preverjanje starosti vseh kupcev, ne glede na njihov videz. A to ni več izrecno zahtevano pri vsakem nakupu, saj so navodila medtem že spremenili.

Kot smo poročali v začetku tedna, so se na naše uredništvo obrnili zaposleni z nekaterih Petrolovih servisov. V anonimnem dopisu so opozorili, da morajo od 2. novembra pri prodaji cigaret in nekaterih povezanih izdelkov zahtevati osebni dokument od vsakega kupca.

Takšna zahteva je po njihovih navedbah povzročala številne prepire. Kupci, predvsem starejši, niso razumeli, zakaj morajo pri petdesetih, šestdesetih ali sedemdesetih letih dokazovati svojo polnoletnost. Nezadovoljstvo so nato stresali na zaposlene, ki so morali navodila zgolj izvajati. »Kaj naj stori prodajalka, ko stranka začne kričati nanjo? Kaj, ko si prebere njeno ime na priponki in ob odhodu izreče besede, ki jih lahko razume kot grožnjo?« so se spraševali zaposleni, ki so opozarjali predvsem na svojo varnost.

Petrol: Navodila smo že prilagodili

V Petrolu so nam v uradnem odgovoru potrdili, da so preverjanje starosti vseh kupcev na določenih prodajnih mestih uvedli preventivno, da bi preprečili prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. »Na določenih prodajnih mestih smo preventivno uvedli preverjanje starosti vseh kupcev. Namen ukrepa je bilo preprečiti morebitno kršitev zakonodaje, in sicer prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Prodajna mesta so bila izbrana selektivno,« so pojasnili.

Toda ukrep očitno ni minil brez zapletov, kar priznava tudi podjetje. »Zavedamo se, da je takšno preverjanje pri nekaterih kupcih povzročilo nezadovoljstvo, zaposlene pa postavilo v neprijetne situacije. Njihove pomisleke jemljemo resno.« Zato so se odločili za spremembo.

»Navodila smo že prilagodili, tako da se morajo zaposleni še vedno prepričati o polnoletnosti kupca, vendar preverjanje osebnega dokumenta pri vsakem nakupu ni več izrecno zahtevano. Če starosti ni mogoče zanesljivo preveriti, se prodaja ne izvede,« so sporočili iz Petrola. Kdaj natančno so spremenjena navodila začela veljati, v odgovoru niso navedli.

Tržni inšpektorat: Dokument lahko zahtevajo tudi od 70-letnika

Na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije medtem pojasnjujejo, da je bila prvotna praksa preverjanja starosti vseh kupcev z vidika zakonodaje dovoljena. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov namreč določa, da je prodaja teh izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, prepovedana. Prodajalec pa lahko od vsakega kupca zahteva, da svojo starost izkaže z javno listino.

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Prodajalci v strahu pred konflikti: po novem za cigarete na Petrolu osebni dokument, pa četudi ste stari 70 let

»Zakon torej prodajalcu omogoča preverjanje starosti pri vseh kupcih teh izdelkov, ne glede na njihov videz, tudi če je kupec očitno polnoleten,« so zapisali v odgovoru, ki ga je podpisala glavna tržna inšpektorica Andreja But. To pomeni, da lahko prodajalec osebni dokument zahteva tudi od človeka, za katerega je povsem očitno, da je že zdavnaj dopolnil 18 let. Če kupec dokumenta oziroma druge ustrezne javne listine na zahtevo prodajalca ne predloži, mu ta izdelka ne sme prodati.

Inšpektorat je ob tem sporočil, da prijav v zvezi z opisano prakso ni prejel, seznanjen pa je s pritožbo, ki je bila posredovana prodajalcu.

Kaj pa papirčki za zvijanje cigaret?

V Petrolu so nam glede tega odgovorili: »Ob tem še pojasnjujemo, da preverjanje osebnih dokumentov ob nakupu papirčkov za zvijanje cigaret ni predvideno.« Tržni inšpektorat pa opozarja na pomembno zakonsko določilo. Papirčki za zvijanje namreč spadajo med povezane izdelke, zato zanje veljajo enake starostne omejitve kot za cigarete. Tudi papirčkov torej ni dovoljeno prodajati mladoletnim, prodajalec pa ima zakonsko možnost, da od kupca zahteva dokazilo o starosti.

Petrolovo pojasnilo, da preverjanje dokumentov pri nakupu papirčkov ni predvideno, se tako nanaša na prakso podjetja, ne na splošno zakonsko prepoved preverjanja starosti.

V Petrolu so se odzvali tudi na drugi, za zaposlene morda še pomembnejši del opozoril: strah pred jeznimi kupci in morebitnimi grožnjami. »Posebej poudarjamo, da zaposleni izvajajo pravila podjetja, zato ni sprejemljivo, da so zaradi tega izpostavljeni žaljivkam, pritiskom ali grožnjam,« so zapisali. Kupce pozivajo k razumevanju in spoštljivemu odnosu ter poudarjajo, naj morebitne pripombe glede pravil naslovijo neposredno na podjetje, ne na prodajalce za blagajno.

Dodali so, da imajo na prodajnih mestih vzpostavljene varnostne protokole, ki vključujejo navodila za ravnanje v konfliktnih situacijah in postopke za pridobitev ustrezne pomoči.

Zaposleni so v prvotnem dopisu opozarjali prav na to, da jim splošno navodilo, naj ostanejo mirni in profesionalni, v primeru groženj ne daje dovolj občutka varnosti. Po novem torej osebnega dokumenta na Petrolovih servisih ni več treba izrecno zahtevati pri vsakem nakupu cigaret, odgovornost prodajalcev, da preprečijo prodajo mladoletnim, pa ostaja nespremenjena. Kadar starosti kupca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, bo preverjanje dokumenta še vedno potrebno.

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