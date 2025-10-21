Nenadna smrt priljubljenega župnika Leskovarja (54), pretreseni krajani se poslavljajo (FOTO)

Bizeljsko žaluje za priljubljenim župnikom Vladom Leskovarjem, ki se je nenadoma in povsem nepričakovano poslovil star komaj 54 let. Bil je tudi soupravitelj župnij Kapele in Dobova, s svojim delom v župniji, v kateri je nekoč deloval tudi bl. Slomšek, pa je močno zaznamoval vse, ki jih je srečal.

»Bil je človek z veliko začetnico, ki je s svojim delom, toplino in spoštljivim odnosom do sočloveka pustil globoko sled v naši skupnosti. Bil je vedno dobre volje, poln energije in življenjskega zagona, vedno pripravljen prisluhniti in pomagati – kadarkoli in komurkoli. S svojim zgledom je spodbujal sodelovanje, gradil povezanost med ljudmi ter v našo občino vnašal optimizem, razumevanje in mir,« so Vladu Leskovarju v spomin zapisali v Občini Brežice.

Župnijo Bizeljsko je vodil več kot 20 let, pred tremi leti pa so se mu v občini poklonili tudi z Oktobrsko nagrado Občine Brežice, ki si jo je prislužil za izjemni prispevek k razvoju skupnosti.

Odrasel je v kmečki družini ob treh sestrah in bratu, ki se je prav tako kot on odločil za duhovni poklic in deluje kot župnik v Zrečah, je za portal Bizeljsko.si pred časom povedal Vlado Leskovar, ki ga je prav brat Peter navdušil za poklic duhovnika.