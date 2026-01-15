Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Starši nemalokrat ne napovedo odsotnosti otrok, zlasti je to pogosto med počitnicami. FOTO: Jože Suhadolnik
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je 18. decembra sprejel sklep, da morajo starši, če ne sporočijo, da otroka ne bo v vrtec, poravnati stroške neporabljenih živil in stroške dela, ne glede na to, ali so oproščeni plačila vrtca. Ta ukrep je omogočila novembra lani sprejeta novela zakona o vrtcih. V slovenskih vrtcih je skoraj tretjina otrok brezplačno, starši pa nemalokrat ne napovedo njihove odsotnosti, zlasti je to pogosto med počitnicami. Kot piše v sklepu občine Dobrova - Polhov Gradec, morajo starši za vsak dan, ko vrtcu niso v skladu s pravili sporočili oziroma najavili ...