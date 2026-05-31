Nenavaden dogodek v Kranju: kača v parkomatu je sprožila intervencijo (FOTO)

O dogodku je na družbenih omrežjih obvestil kranjski župan Matjaž Rakovec, ki se je ob tem zahvalil gasilcem, Civilni zaščiti, Komunali Kranj in drugim sodelujočim službam za hitro posredovanje. Po njegovih besedah so se ekipe nemudoma odzvale na prijavo in pregledale parkirni avtomat. Kot je pojasnil Rakovec, so ob pregledu ugotovili, da v zgornjem delu parkomata kače ni bilo več. Ker spodnjega dela naprave danes niso mogli pregledati v celoti, se bo intervencija nadaljevala v prihodnjih dneh, ko bodo pristojne službe lahko izvedle podrobnejši pregled.

Na Mestni občini Kranj napovedujejo tudi preventivne ukrepe. Poleg nadaljevanja pregleda konkretnega parkomata bodo preverili še druge parkirne avtomate v mestu, da bi izključili možnost podobnih primerov. Župan se je zahvalil tudi obiskovalki, ki je o nenavadnem prizoru pravočasno obvestila pristojne službe. Čeprav primer ni predstavljal neposredne nevarnosti za ljudi, je sprožil hitro in usklajeno reakcijo vseh sodelujočih služb. Za zdaj ostaja neznano, za katero vrsto kače je šlo.