Nenavaden incident v Celju, prišli policisti: »Nekaterim ljudem je kultura res tuja«

V torek dopoldan se je v zavetišču za živali na Gradnikovi ulici v Celju odvijal incident, ki je zahteval posredovanje policije. Ustanoviteljica lokalnega Zavetišča Sia in Lu je opisala, kako se je običajen dan spremenil v pravi kaos, ko sta dve nenapovedani ženski vstopili na posest brez dovoljenja.

Katarina je poskušala ohraniti mir in prijaznost, a kljub temu sta gospe nadaljevali z agresivnim obnašanjem. »Na vrtu sem pobirala kakce naših kužkov, Astra, Hera in Leo pa so se lepo igrali in noreli po zelenici. Naenkrat sem na našem dovozu zagledala dve 'gospe', ki sta se drli, da naj zaprem pse, ker se jih bojita. Ni mi bilo najbolj jasno, kdo sta in kaj počneta v našem zavetišču nenajavljeni, sploh pa kaj ima kdo za vstopati v naše zavetišče na svojo roko, ne da pozvoni ali pa me vsaj pokliče.«

»Morilka mačk«

Poskušala je ostati mirna in jima razložila, da za oglede trenutno nima časa, a se je vedno pripravljena dogovoriti za drug termin in obiskovalcem običajno pokaže prostore ter živali. Kljub temu se je ena od žensk začela dreti in obtoževati ustanoviteljice hudih stvari, da je »morilka mačk« zaradi sterilizacije črnobelke iz Velenja. Katarina pojasnjuje: »Nekaj časa sem ji še trudila dopovedati realno stanje, da mi nismo za to tukaj, da podpiramo nova legla, ampak da jih preprečujemo, ker je že dovolj sirot na tem svetu, in da ta mačka ni bila visoko breja, sploh pa, da imamo sposobne veterinarje, ki tak poseg opravijo strokovno.«

Ker napadi in žaljenja niso pojenjali, je bila ustanoviteljica primorana poklicati policijo. »Do prihoda policistov je gospa veselo kadili in pila radensko, kot da je v gostilni in ima vso pravico sedeti na vrtu našega zavetišča,« je napisala in dodala: »Priznam, da me je bilo sram klicati policijo zaradi take bedarije, ampak se to njeno lajanje name ni in ni nehalo. Po prihodu policistov sta šli in upam, da ju nikoli več ne vidim. V kolikor se zopet vrneta, ne bom več tako prijazna in razumevajoča, kot sem bila danes.«

Po incidentu je Katarina sporočila pomembno novost v zavetišču, ki ga je bila primorana sprejeti: »Od danes naprej so naša vrata 24/7 zaklenjena, zato se ne čudite, če boste obstali pred zaklenjenimi vrati, če se prej ne boste najavili.« Poudarila je, da si ne bo dovolila podlih komentarjev, saj vsak dan sama skrbi za gibanje, ljubezen in oskrbo živali.

Na družbenih omrežjih so sledili številni odzivi podpore. Uporabniki so poudarili, da je pravilno poklicala policijo in da si zavetišče zasluži spoštovanje.

Zavetišče Sia in Lu je sicer poimenovano po rešenih živalih Sii in Lu, je letos postalo stalnica v Celju. Katarina je pred dvema letoma ustanovila Društvo za pomoč mucam Sia, letos februarja pa odprla zavetišče na Gradnikovi ulici 10, potem ko je dlje iskala primerne prostore v Konjiškem in okolici.