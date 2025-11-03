Nenavadna intervencija: ne boste verjeli, kaj so v dimniku našli gasilci (FOTO)

Nedeljsko dopoldne je bilo za gasilce PGD Hoče vse prej kot mirno. Kot so sporočili na Facebooku, so se jim malo pred 10. uro oglasili pozivniki. V hiši na Križni cesti je bila v dimniku ujeta ptica.

Od prihodu na kraj dogodka so gasilci ugotovili, da gre za sovo. Uspešno so jo rešili iz dimniške tuljave, k sreči je bila nepoškodovana. Zgodba se je končala srečno, saj so ptico izpustili v bližnji gozd.

Fotografije si oglejte v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):