  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UJETA SOVA

Nenavadna intervencija: ne boste verjeli, kaj so v dimniku našli gasilci (FOTO)

Malo pred 10. uro so zapiskali pozivniki.
V dimniku je bila ujeta sova. FOTO: PGD Hoče
V dimniku je bila ujeta sova. FOTO: PGD Hoče
N. B.
 3. 11. 2025 | 15:17
 3. 11. 2025 | 15:28
0:45
A+A-

Nedeljsko dopoldne je bilo za gasilce PGD Hoče vse prej kot mirno. Kot so sporočili na Facebooku, so se jim malo pred 10. uro oglasili pozivniki. V hiši na Križni cesti je bila v dimniku ujeta ptica.

Od prihodu na kraj dogodka so gasilci ugotovili, da gre za sovo. Uspešno so jo rešili iz dimniške tuljave, k sreči je bila nepoškodovana. Zgodba se je končala srečno, saj so ptico izpustili v bližnji gozd. 

Fotografije si oglejte v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Več iz teme

PGD HočeSovadimnik
ZADNJE NOVICE
17:17
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NOVICE

Do srede raste Luna, še vedno smo v intenzivnem škorpijonskem obdobju

Polna luna je tokrat na 13. stopinji bika.
3. 11. 2025 | 17:17
17:04
Novice  |  Slovenija
OSNOVNE ŠOLE

Takšno je stanje na dolenjskih osnovnih šolah prvi dan po krompirjevih počitnicah

Vinko Logaj je pozval, naj šole ministrstvu v desetih dneh sporočijo, ali potrebujejo varnostnike.
3. 11. 2025 | 17:04
17:00
Bulvar  |  Suzy
ITALIJO OBOŽUJEJO

Popotnik Grega Skočir z družino na jugu Italije (Suzy)

Navdušeni popotniki so med drugim obiskali Neapelj.
3. 11. 2025 | 17:00
16:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

V prestolnici se je delno porušil stolp! Več oseb evakuiranih, eden ujet v ruševinah (FOTO, VIDEO)

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju.
3. 11. 2025 | 16:36
16:22
Bulvar  |  Domači trači
VISOKI KRITERIJI

Renata Saje pokazala bivšega in javno vprašala Špelo Grošelj to

K deljenju fotografije na družbenih omrežjih jo je spodbudila prav Špela Grošelj.
3. 11. 2025 | 16:22
16:03
Šport  |  Odmevi
NASILNO OBRAČUNALI

Napad na nogometni tekmi: huligani vdrli na igrišče in igralcu razbili lobanjo

Po poročanju tamkajšnjih medijev se je nasilje začelo, ko je enega od igralcev nasprotnik zbil in udaril z glavo ...
3. 11. 2025 | 16:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki