V Celjski škofiji so se odločili za nekoliko drugačno rešitev pri vodenju župnij. Skrb za tri župnije so zaupali grkokatoliškemu duhovniku Gorazdu Bastašiću, ki prihaja iz Križevske eparhije. Gre za župnije Bizeljsko, Dobova in Kapele pri Brežicah, kjer je duhovnik 1. avgusta prevzel službo župnijskega upravitelja. Imenovanje je potekalo z dovoljenjem njegovega cerkvenega predstojnika. Bastašić je prevzel naloge, ki jih je pred tem opravljal Rok Metličar, generalni vikar Celjske škofije. Metličar je bil razrešen te službe, kot dekan pa ostaja zakoniti zastopnik omenjenih župnij. Obenem so mu podaljšali mandat generalnega vikarja Celjske škofije do 1. julija 2028.

V Celjski škofiji primanjkuje duhovnikov

V ozadju takšnih odločitev je tudi vse večje pomanjkanje duhovnikov. V Celjski škofiji so ob letošnjih imenovanjih opozorili, da so potrebe velike, razpoložljivih duhovnikov pa premalo. Vernike so zato pozvali k molitvi za nove duhovne poklice in sodelovanju pri življenju župnij. Kako resne so razmere, kažejo tudi podatki škofije. Ta ima 110 župnij, skoraj polovica pa jih nima svojega duhovnika, ki bi prebival v župniji. Zanje zato skrbijo duhovniki iz sosednjih župnij.

Novi upravitelj že sodeluje z verniki

Gorazd Bastašić medtem že opravlja svoje poslanstvo. Avgusta je sodeloval pri praznovanju 240-letnice župnije Kapele pri Brežicah. Ob tej priložnosti je skupaj z drugimi duhovniki somaševal pri slovesni maši, ki jo je vodil vatikanski diplomat Matjaž Roter.