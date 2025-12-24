Nenavadno voščilo župana: ne boste verjeli, kdo je v njegovem naročju (VIDEO)

Župan Mestne občine Krško, Janez Kerin, je občanke in občane nagovoril z neobičajnim videoposnetkom, v katerem je v naročju držal dojenčka. Božični čas je opisal kot obdobje, ki ga zaznamujeta družina in bližina, ter poudaril pomen medosebnih odnosov in pozornosti drug do drugega. V voščilu je delil tudi osebni mejnik in povedal, da letošnji božični čas prvič doživlja kot dedek. Nagovor je sklenil z željo, da prazniki okrepijo povezanost in prinesejo mir.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Janez Kerin je župan Mestne občine Krško od novembra 2022, ko je v drugem krogu lokalnih volitev presenetljivo zmagal. Pred tem je bil višji kriminalistični inšpektor na Nacionalnem preiskovalnem uradu ter vodil nadzorni odbor občine. V lokalni skupnosti je aktiven kot soustanovitelj in nekdanji predsednik Kulturnega društva Leskovec pri Krškem ter kot predsednik Sveta JSKD OI Krško. Poznan je po neposredni komunikaciji z občani in aktivnem sodelovanju na lokalnih dogodkih.