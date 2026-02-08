  • Delo d.o.o.
OSTRI ODZIVI

Tudi to je Slovenija! Poglejte, kako je 14 zamaskiranih neonacistov razgrajalo sredi Kopra (VIDEO)

Spremljala sta jih dva policista v civilnih oblačilih, obravnavajo sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter prekrškov zaradi uporabe nacističnih simbolov.
Na instagram profilu skrajno desničarske skupine Slovenske obrambne straže (S.O.S.) so objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb. FOTO: Instagram
Na instagram profilu skrajno desničarske skupine Slovenske obrambne straže (S.O.S.) so objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb. FOTO: Instagram
M. U.
 8. 2. 2026 | 10:15
 8. 2. 2026 | 10:35
4:23
A+A-

Konec januarja so z nacističnimi pozdravi in simboli skazili glasbeni dogodek v Luciji, tokrat so neonacisti udarili v Kopru.  V središču Kopra se je namreč v petek zvečer na shodu zbrala skupina neonacistov, ki je prižigala bakle, vpila žaljivke in razkazovala nacistične simbole, so poročale Primorske novice. Policija, ki je shod spremljala, obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter prekrškov zaradi uporabe nacističnih simbolov.

Na profilu skrajno desne skupine Slovenska obrambna straža na družbenem omrežju Instagram so objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb v središču Kopra,. Nekateri držijo zastavo s keltskim križem, nekateri imajo iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav.

Dogodek spremljala dva policista v civilnih oblačilih

Shod, ki se je končal pred Centrom mladih Koper, kjer je takrat potekal glasbeni dogodek, sta po poročanju Primorskih novic spremljala dva policista v civilnih oblačilih. Policija je Center mladih že pred dogodkom obvestila o možnem prihodu neonacistov, zato so v centru za glasbeni dogodek okrepili varovanje. Po navedbah časnika naj bi skupina pred centrom skandirala ime enega od raperjev, ki pa naj na dogodku ne bi bil prisoten.

image_alt
Nacistična zastava in svastika v lokalu v Luciji! Levica opozarja: to je jasen znak vzpona skrajne desnice (FOTO)

Policijska uprava Koper je sporočila, da javni shod ni bil prijavljen, da so zaenkrat ugotovili, da se je za krajši čas zbrala skupina 14 ljudi in izražala mnenja na prostem v Kopru ter da so zatem posamezniki iz iste skupine pred Centrom mladih v Kopru, kjer je potekal koncert, krajši čas kršili javni red in mir ter se nato razbežali po Kopru.

Po poročanju Primorskih novic je na omenjeni fotografiji na Instagramu eden od moških z iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav Demien Fritz, ki naj bi bil znani neonacist in domnevno organizator dogodka konec januarja na glasbenem dogodku v Luciji, kjer so prav tako razkazovali nacistične simbole.

Petkov dogodek sprožil nekatere burne odzive

Koprski župan Aleš Bržan je po poročanju N1 dejal, da absolutno obsoja tako neprimerno vedenje ter da »nobeno tako dejanje ne more biti sprejemljivo ne v naši lokalni skupnosti ne v naši državi«.

Shod so ostro obsodili tudi v vladnih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica oz. njihovi koprski predstavniki, navaja N1.

V Zvezi združenj borcev NOB Slovenije so prav tako najostreje obsodili »neonacistični shod v Kopru, na katerem so posamezniki z javnim razkazovanjem nacističnih simbolov in nacističnega pozdrava odkrito poveličevali ideologijo, odgovorno za množične zločine, okupacijo slovenskega ozemlja ter neizmerno trpljenje prebivalstva med drugo svetovno vojno«.

Oglasila se je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon»Neonacistični shodi, sovražni govor & razkazovanje simbolov nestrpnosti nimajo mesta v naši družbi. Ne v Kopru, ne kjerkoli drugje. Namesto pozdravov, ki so človeštvu prinesli toliko slabega, potrebujemo družbo, ki zavrača vsakršno nasilje. Spoštovanje namesto izključevanja.«

Poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič je dogodek označila za nesprejemljiv za demokratično, vključujočo in strpno družbo.

»Rimski pozdravi in drugi simboli ne spadajo nikamor drugam, kakor na smetišče zgodovine,« je zapisal koprski poslanec iz vrst SD Matej Tašner Vatovec.

»To, kar se je zgodilo, ni shod, ampak odkrito razkazovanje ideologije sovraštva, nasilja in zgodovinskega zločina,« je zapisal koprski občinski svetnik iz vrst Levice Alan Medveš.

Jadranka Šturm Kocjan, občinska svetnica iz vrst SD, je opozorila, da so zbiranje takih skupin, simbolika in salutiranje resna grožnja »vrednotam, na katerih temelji naša skupnost in multikulturno tkivo našega mesta«, še navajajo Primorske novice.

Poslanka Nataša Sukič iz Levice je zapisala, da je Koper z okolico prostor zgodovinskega antifašizma. »V vseh teh primerih gre za isto stvar: za testiranje, koliko družba prenese, preden reče dovolj.«

Logo
