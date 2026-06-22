Nepozabni izlet varovancev doma za starejše: z vozički na potep v Avstrijo (FOTO)

Bil je topel in sončen dan, ko so se stanovalci Doma starejših občanov Gornja Radgona že 14. zapovrstjo v sklopu tradicionalnega izleta z invalidskimi vozički odpravili na potep po mestu penine in sejmov ter čez reko Muro obiskali tudi sosednji Bad Radkersburg v Avstriji. Popolno vreme in prijetna ohladitev v senci sta pričarala nasmeh na obraze stanovalcev in spremljevalcev.

Premagali so skoraj šest kilometrov in si ogledali Muro, staro mestno jedro ter se ob impresivnem mestnem obzidju vračali proti domu. »Mestno obzidje Bad Radkersburga je eden najbolje ohranjenih renesančnih obrambnih sistemov v srednji Evropi. Utrdba je bila v 16. stoletju ključna obmejna obrambna točka notranje Avstrije pred turškimi vpadi in madžarskimi napadi,« je pojasnil vodja potepanja, delovni terapevt v domu Matjaž Zupanc.

Premagali so skoraj šest kilometrov!

Vreme jim je bilo naklonjeno.

Pot je večinoma vodila po prijetni senci, ki je ponudila nekaj ohladitve.

Težko pričakovani izlet

Priprave na težko pričakovani izlet so se začele že nekaj dni prej, ko je bilo treba pregledati vse invalidske vozičke in pripraviti seznam vseh, ki so se želeli udeležiti izleta. Ob odhodu izpred doma so udeleženci dobili še zadnja navodila. Med izletom v sosednjo Avstrijo so si privoščili tudi postanke, prvega v na novo urejenem parku ob Muri, kjer so si privoščili sladoled in se ohladili v senci visokih dreves. Skozi krošnje se jim je odstiral pogled na radgonski grad.

Pot so nadaljevali pod obokom v središče mesta in si od blizu ogledali glavni trg s fontano v Bad Radkersburgu. Nato je dolga kolona vozičkov krenila skozi center in se pod obzidjem obrnila nazaj proti Sloveniji. Pot je po večini vodila po prijetni senci, ki je ponudila nekaj ohladitve.

Ogledali so si čudovito domačo in avstrijsko Radgono.

Postankov ni manjkalo.

»Veseli in zadovoljni smo še več dni obujali spomine na čudovito dopoldne, zato komaj čakamo novih dogodivščin,« nam je veselo razlagala Apolonija, ena od udeleženk izleta, ki jim je dal občutek, da niso pozabljeni. Tradicionalni izlet z vozički, ki je namenjen starejšim, gibalno oviranim osebam in njihovim spremljevalcem, med katerimi so bili tudi prostovoljci in svojci, je znova dokazal, da lahko nekaj ur skupnega druženja ustvari nepozabne spomine.