Neprekinjeno igranje harmonike Goterju tudi letos povzroča halucinacije: le še nekaj ur ga loči od svetovnega rekorda, mu bo uspelo? (FOTO in VIDEO)

Slovenski harmonikar Robert Goter na velenjski Visti nadaljuje izjemno zahteven podvig neprekinjenega igranja harmonike, s katerim želi preseči aktualni svetovni rekord. Po več kot 70 urah igranja brez spanja se približuje odločilnim uram, zaključek podviga pa je predviden ob 18. uri.

Christelle De Franceschi. FOTO: Facebook

Goter poskuša preseči rekord Francozinje, ki znaša 80 ur, 53 minut in 28 sekund. To pomeni, da mora igrati najmanj 81 ur brez prekinitve, ob tem pa upoštevati stroga pravila Guinnessove knjige rekordov, ki določajo tempo igranja, dovoljene odmore in izbor repertoarja.

Gre za enega najzahtevnejših vzdržljivostnih izzivov v glasbi, kjer odločilno vlogo poleg fizične pripravljenosti igra tudi psihična stabilnost. Goter se je na letošnji poskus pripravljal več mesecev, pri čemer sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov. Ob njem je ves čas prisotno zdravstveno osebje in nutricionisti, pomembno vlogo pa ima psihoterapevtka, ki mu pomaga pri premagovanju kriznih trenutkov.

Sprejela ga je tudi predsednica Nataša Pirc Musar, pokroviteljica Praznika harmonike. FOTO: Osebni arhiv

Na meji zmogljivosti

Prav psihološki izzivi so bili ključni že pri njegovem prvem poskusu lani, ko je po 58 urah igranja odnehal. Takrat je zaradi pomanjkanja spanja začel halucinirati in izgubljati stik z realnostjo. Podobni znaki ekstremne izčrpanosti se pojavljajo tudi letos, kar dodatno potrjuje, kako zahtevna je preizkušnja, v kateri telo in um delujeta na skrajnih mejah zmogljivosti. Med samim podvigom Goter del časa igra sede, del časa stoje, v okviru dovoljenih odmorov pa mu ekipa prinaša hrano in skrbi, da ohranja osnovno energijo za nadaljevanje.

Kljub temu Goter vztraja. Na prizorišču ga podpira množica obiskovalcev, neposreden prenos pa poteka tudi na družbenih omrežjih. Če mu bo uspelo zdržati do predvidenega zaključka ob 18. uri, bo Goter postal novi svetovni rekorder v neprekinjenem igranju harmonike. Podvig, ki ga spremlja vsa Slovenija, tako ni le glasbeni dosežek, temveč preizkus vzdržljivosti, discipline in psihične trdnosti.