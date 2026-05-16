Neprekinjeno igranje harmonike Goterju tudi letos povzroča halucinacije: le še nekaj ur ga loči od svetovnega rekorda, mu bo uspelo? (FOTO in VIDEO)

Slovenski harmonikar Robert Goter na velenjski Visti nadaljuje izjemno zahteven podvig neprekinjenega igranja harmonike, s katerim želi preseči aktualni svetovni rekord. Po več kot 70 urah igranja brez spanja se približuje odločilnim uram, zaključek podviga pa je predviden ob 18. uri.
Gre za enega najzahtevnejših vzdržljivostnih izzivov v glasbi, kjer odločilno vlogo poleg fizične pripravljenosti igra tudi psihična stabilnost. Goter se je na letošnji poskus pripravljal več mesecev, pri čemer sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov. Ob njem je ves čas prisotno zdravstveno osebje in nutricionisti, pomembno vlogo pa ima psihoterapevtka, ki mu pomaga pri premagovanju kriznih trenutkov.
Kljub temu Goter vztraja. Na prizorišču ga podpira množica obiskovalcev, neposreden prenos pa poteka tudi na družbenih omrežjih. Če mu bo uspelo zdržati do predvidenega zaključka ob 18. uri, bo Goter postal novi svetovni rekorder v neprekinjenem igranju harmonike. Podvig, ki ga spremlja vsa Slovenija, tako ni le glasbeni dosežek, temveč preizkus vzdržljivosti, discipline in psihične trdnosti.
KAKŠNA SO PRAVILA?
Podiranje rekorda mora potekati neprekinjeno, pri čemer mora izvajalec ves čas aktivno igrati instrument. Dovoljen je petminutni odmor za vsako dopolnjeno uro igranja, pri čemer se lahko odmori seštevajo in izkoristijo skupaj, vendar vsak presežek pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.
Repertoar mora biti raznolik, saj ponavljanje istih skladb ni dovoljeno. Celoten potek spremljajo neodvisni pričevalci, ki beležijo dogajanje in potrjujejo spoštovanje pravil, hkrati pa mora biti dogodek neprekinjeno dokumentiran z video posnetkom ter natančno časovno evidenco, ki služi kot dokazilo za uradno potrditev rekorda.