Nepričakovana posledica vremenskih ekstremov: v Prekmurju presenetil prizor, ki ga prej ne bi mogli videti

Prizor na prekmurskem polju je osupnil uporabnika facebooka. Jata štorkelj se je mirno pasla na travi, čeprav bi morala biti v tem letnem času že daleč na poti proti afriškemu jugu ali celo na cilju. Tisti, ki spremljajo naravo, vedo, da takšen prizor »pred leti ne bi bil mogoč,« piše avtor. Nenavadno vedenje ptic selivk naj bi povzročil vremenski pojav El Nino, ki je v nekaterih delih Afrike poskrbel za neobičajen temperaturni preobrat.

El Nino je, kot smo že večkrat poročali, naraven podnebni pojav, ki nastane zaradi neobičajnega segrevanja površinskih voda v osrednjem in vzhodnem delu Tihega oceana. Te spremembe temperature morja povzročijo neravnovesje globalnih zračnih tokov in padavinskih vzorcev po celotnem planetu. Meteorologi opozarjajo, da se tokrat razvija ena najmočnejših epizod tega pojava v zadnjih desetletjih. Tihooceanske vode dosegajo rekordne temperature, kar nakazuje na izjemno intenziven »super El Nino«. Njegov neposredni vrhunec je pričakovati v prihodnjih mesecih, posledice pa bodo opazne še celo leto 2027.

Globalno gledano El Nino prinaša hude vremenske ekstreme. Na eni strani sveta (deli Avstralije, Azije in Južne Afrike) povzroča uničujoče suše, sušna obdobja in obsežne gozdne požare. Na drugi strani (Južna Amerika, deli Vzhodne Afrike) sproža silovita deževja, hudourniške poplave in plazove. Poleg neposrednih naravnih nesreč bo pojav močno prizadel kmetijstvo.

Pomanjkanje vode na ključnih kmetijskih območjih pomeni manjše pridelke žit, riža in sladkorja, kar bo na svetovnih trgih ponovno dvignilo cene hrane ter podaljšalo obdobje visoke inflacije, obenem pa strokovnjaki že napovedujejo humanitarno katastrofo zaradi posledic vsega naštetega. »Pozivamo k nujnemu preventivnemu in usklajenemu ukrepanju (...). El Nina ne moremo preprečiti, lahko pa preprečimo njegove številne najhujše posledice za ljudi,« je na novinarski konferenci v Ženevi pred tednom dni poudarila generalna sekretarka Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Celeste Saulo.

Kaj to pomeni za Slovenijo?

Čeprav Evropa in Slovenija nista neposredno v žarišču Tihooceanskih sprememb, posledice El Nina prek atmosferskih valov močno čutimo tudi pri nas. V naslednjem letu lahko pričakujemo povečano tveganje za vremenske ekstreme: namesto stabilnih letnih časov se obetajo hitre in izrazite menjave sušnih obdobij ter nenadnih, izjemno močnih padavin. Pričakovati je tudi težave v kmetijstvu in gozdarstvu, saj sušna obdobja in visoke temperature lahko spomladi in poleti ohromijo poljedelstvo, izsušena tla pa ob nenadnih nalivih ne bodo zmogla vpijati vode, kar povečuje nevarnost poplav ter erozije.

Napovedujejo tudi toplejše zimske in poletne mesece, saj El Nino na globalni ravni dviguje povprečne temperature, kar za Slovenijo pomeni večjo verjetnost za milo zimo brez dolgotrajne snežne odeje ter zgodnje vročinske valove spomladi.