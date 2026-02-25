Repića izpustili iz pridržanja: med hišnimi preiskavami zasegli orožje, dimno bombo in droge

Vplivnež Aleksandar Repić, ki so ga policisti ta teden pridržali zaradi suma izsiljevanja odvetnika, je bil sinoči tik pred polnočjo že izpuščen na prostost. Policija ga je prijela v torek popoldne na brniškem letališču ob vrnitvi iz Dubaja. Sočasno so potekale hišne preiskave, s katerimi so preverjali tudi morebitne druge oškodovance.

Ključne informacije je danes na tiskovni konferenci predstavil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. Pojasnil je, da je NPU opravil štiri hišne preiskave pri skupno 2 fizičnih osebah na območju Ljubljane in Nove Gorice. Pridržanje ene osebe je bilo odpravljeno takoj po zaključku nujnih procesnih dejanj, saj so prenehali razlogi za omejitev prostosti. Izsiljevanja so po navedbah NPU osumljene tri osebe. Muženič je ob tem poudaril, da se ista oseba v različnih postopkih pojavlja tako kot osumljenec kot tudi kot oškodovanec drugega kaznivega dejanja. Zaradi zagotavljanja nepristranskosti postopek suma izsiljevanja vodi NPU.

Preiskovalci so med hišnimi preiskavami zasegli kratkocevno orožje, dimno bombo, več kot 50 elektronskih naprav ter manjšo količino prepovedane droge. Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Preiskovalci poudarjajo, da je postopek zakonit, transparenten in nepovezan z aktualnimi političnimi polemikami.

Izsiljevanje več mesecev?

Po doslej znanih informacijah naj bi šlo za zahtevo po več tisoč evrih v zameno za prenehanje objav o odvetniku na družbenih omrežjih. Pritisk naj bi trajal več mesecev. Prva prijava zoper osumljenca je bila podana v začetku januarja, kasneje je sledila še druga. »Ko policija izvaja postopke, vedno govorimo o osumljencu. Vsak je nedolžen, dokler mu ni dokazano nasprotno,« je poudaril Muženič. Odredbo za hišne preiskave so pridobili 22. februarja in ukrepali takoj po njenem prejemu.

Primer naj bi se začel zaostrovati sredi januarja, ko je Repić na družbenih omrežjih objavljal vsebine o odvetniku, med drugim tudi posnetek pogovora, ki je bil po navedbah druge strani narejen brez vednosti sogovornika. Iz dokumentov, ki jih je vplivnež sam objavil, izhaja, da so bile obtožbe zoper odvetnika označene kot neresnične in da naj bi šlo za nadaljevanje pritiska, ki naj bi se začel že jeseni lani.

Postopki začeli veliko pred napadi

Muženič je posebej poudaril, da preiskava nima nobene povezave s petkovim spletnim napadom na Instagram profila Gibanja Svoboda in Roberta Goloba. Postopki so se namreč začeli že več tednov prej. Policija je tudi uradno sporočila, da Repićevo pridržanje ni povezano z domnevnimi napadi z lažnimi računi na omenjena profila.

Repić se je sicer že v preteklosti znašel v navzkrižju z zakonom. Kot mladoletnik je bil vpleten v požar, v katerem je umrla ena oseba, kasneje pa je bil zaradi različnih kaznivih dejanj obsojen na zaporno kazen, ki jo je prestajal med letoma 2019 in 2021.

Primer zdaj ostaja v rokah preiskovalcev, ki poudarjajo, da je postopek zakonit, transparenten in nepovezan z aktualnimi političnimi polemikami.