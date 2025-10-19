Neprimerno opremljena planinca obtičala sredi Julijcev (FOTO)

Za gorskimi reševalci je spet naporna noč. Kot so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), sta tuja planinca, oba državljana Litve, podcenila zahtevnost poti na Plemenice, prav tako se za planinarjenje nista primerno opremila in v večernih urah sta obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 m.

Plemenice je 2372 metrov visok vrh v Julijskih Alpah in v Triglavskem narodnem parku. Vrh se nahaja 0,5 km severno od vrha Vrh Zelenic. Najbližja planinska koča je Dom Planika pod Triglavom, ki se nahaja 2 km jugovzhodno.

S pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce prepeljal na rob stene, so gorski reševalci iz Mojstrane planinca locirali in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino.

Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj, so dodali v gorski reševalni službi, kjer obiskovalce gora ponovno pozivajo, naj zaradi vedno krajših dnevov skrbno načrtujejo pot, spremljajo vremenske razmere in poskrbijo za primerno opremo.