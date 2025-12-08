»Neresnice in manipulacija« proti »čisti zmagi«: spopad po referendumu se zaostruje

Državna volilna komisija je po referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zavrgla ugovor združenja Srebrna nit in volivca Bogdana Biščaka ter dopolnjeni ugovor, pod katerega so bili podpisani še Irena Žagar, Andrej Pleterski, Dušan Kebar in Igor Pribac. Predsednik DVK Peter Golob je pojasnil, da lahko volivci ugovarjajo le zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov, ne pa zaradi domnevnih kršitev v kampanji in njenem financiranju, dopolnjeni ugovor pa je bil po prejemu tudi prepozen. Ob tem je spomnil, da lahko vsak volivec v 15 dneh po objavi izida v Uradnem listu vloži tožbo na vrhovno sodišče, Biščak pa je že napovedal, da bo to tudi storil.

V Srebrni niti vztrajajo, da je bila kampanja nepoštena: opozarjajo na aktivno vlogo Katoliške cerkve in zdravniških organizacij, ki se po njihovem niso registrirale kot organizatorji kampanje, ter na »neresnice«, s katerimi naj bi nasprotniki zakona vplivali na izid, zato zahtevajo razveljavitev referenduma in ponovno glasovanje. Pleterski med drugim izpostavlja nadškofovo pastirsko pismo z natančnimi navodili, kako obkrožiti glasovnico. Na drugi strani pobudnik referenduma Aleš Primc zatrjuje, da »nekateri še vedno ne spoštujejo volje ljudi« in da je bila »zmaga bolnikov, invalidov in upokojencev čista kot solza«, Metka Zevnik pa dodaja: »Pravica in resnica sta na naši strani. Če bo drugače, potem nimamo več pravnega sistema.« DVK je medtem potrdila končni izid referenduma 23. novembra: proti zakonu je glasovalo 370.802 volivk in volivcev (53,44 odstotka), za pa 323.047 (46,56 odstotka).